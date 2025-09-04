На тебе, электоратик, денюшку: перед выборами нас «погладят», но потом…

А теперь внимание: 2026 - год выборов. В этот самый год у нас рекордное финансирование по программе "заграница нам поможет". Чудеса совпадений? Вряд ли. Когда надо "покупать" голоса, деньги находятся всегда.

А уже в 2027-м помощь из-за рубежа резко падает почти на миллиард евро. И именно тогда власти начнут “резать к чёртовой матери”. Но резать они будут не свои премии и не госаппарат. Это у нас не принято. Резать будут по живому: социальные программы, здравоохранение, образование.

Добавьте к этому обязательное увеличение оборонных расходов до 5% ВВП - и вот он, нож, который уже занесён над каждым налогоплательщиком. Власть готова стричь народ под ноль, но после выборов. До выборов необходимо усыпить бдительность.

Почему всё это возможно? Потому что наш политический застой ведёт нас не к стабильности, а к пропасти. Сначала подарки перед выборами, потом ножницы и гильотина экономии. Народ же - разменная монета. Который из года в год выбирает подобную "стабильность". Всё это похоже на какое-то всенародное садо-мазо... Ёжики кололись, но продолжали есть кактус.

В общем, как говорил Остап Бендер, финансовая пропасть - самая глубокая из всех. В неё можно падать всю жизнь. И именно туда нас и тащит нынешняя власть. И что самое печальное - мы сами все даём ей так с нами поступать".