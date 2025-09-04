Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На тебе, электоратик, денюшку: перед выборами нас «погладят», но потом…

Редакция PRESS 4 сентября, 2025 16:31

Новости Латвии 0 комментариев

"В приложении к госбюджету есть невзрачный excel-файл с громким названием “Valsts budžeta ieņēmumi”. Там расписано всё на три года вперёд, и там же видно, как страна собирается "жить по средствам", - пишет политик, экс-дерутат Рижской думы Константин Чекушин. 

А теперь внимание: 2026 - год выборов. В этот самый год у нас рекордное финансирование по программе "заграница нам поможет". Чудеса совпадений? Вряд ли. Когда надо "покупать" голоса, деньги находятся всегда.

А уже в 2027-м помощь из-за рубежа резко падает почти на миллиард евро. И именно тогда власти начнут “резать к чёртовой матери”. Но резать они будут не свои премии и не госаппарат. Это у нас не принято. Резать будут по живому: социальные программы, здравоохранение, образование.

Добавьте к этому обязательное увеличение оборонных расходов до 5% ВВП - и вот он, нож, который уже занесён над каждым налогоплательщиком. Власть готова стричь народ под ноль, но после выборов. До выборов необходимо усыпить бдительность.

Почему всё это возможно? Потому что наш политический застой ведёт нас не к стабильности, а к пропасти. Сначала подарки перед выборами, потом ножницы и гильотина экономии. Народ же - разменная монета. Который из года в год выбирает подобную "стабильность". Всё это похоже на какое-то всенародное садо-мазо... Ёжики кололись, но продолжали есть кактус.

В общем, как говорил Остап Бендер, финансовая пропасть - самая глубокая из всех. В неё можно падать всю жизнь. И именно туда нас и тащит нынешняя власть. И что самое печальное - мы сами все даём ей так с нами поступать".

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

