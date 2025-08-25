На создание имиджа Латвии ушло 6 миллионов евро. Результат неизвестен

В июле iShowSpeed провёл в Риге всего несколько часов. Его визит стоил 30 тысяч евро и был рассчитан на то, чтобы привлечь внимание молодой аудитории. В аэропорту блогера встретил министр экономики Виктор Валайнис. Он подчеркнул, что это была совместная инициатива трёх стран Балтии: «В Эстонии его встречал премьер-министр, в Литве — министр экономики. В Риге совпало так, что встречал я».

Формирование образа страны — не новая идея. До 2021 года этим занимался Латвийский институт, успевший разработать два десятка «брендов» — от «Земли, которая поёт» до «Магнетической Латвии». Позднее задачи перешли к Агентству инвестиций и развития (LIAA), где решили работать через «миссионный подход».

Первой стала «Миссия море 2030» — инициатива по сокращению загрязнения Балтийского моря. По словам тогдашнего директора LIAA Каспара Рожкалнса, это должно было объединить инновации и предприятия, чтобы море стало чище. Однако проект так и остался на бумаге. «Не хватало связи с реальными действиями и инвестициями», — отмечают эксперты.

Два года назад торжественно презентовали ещё две миссии: «Рига — цифровой город» и «Идентичность». Но после первой презентации о них больше не упоминали.

В 2021 году LIAA заявляло, что вложение 4 млн евро в кампанию имиджа должно принести стране дополнительно 128 млн евро инвестиций и 4500 новых рабочих мест. В 2023 году цели стали ещё амбициознее — 2,5 млрд евро за три года. Но сегодня неясно, были ли достигнуты эти показатели.

Два года назад агентство заказало исследование за 130 тысяч евро, чтобы оценить узнаваемость Латвии в десяти странах. Регулярного продолжения проект не получил. Сейчас агентство ищет новые подходы, а министр экономики подчёркивает: «Имидж страны не может быть самоцелью. Его результат должен быть измерим».

По словам нынешнего руководителя LIAA Иевы Ягере, планируется провести новую оценку, в которой расходы агентства будут сопоставлены с привлечёнными инвестициями.