На создание имиджа Латвии ушло 6 миллионов евро. Результат неизвестен

© Lsm.lv 25 августа, 2025 13:15

Новости Латвии 0 комментариев

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

В июле iShowSpeed провёл в Риге всего несколько часов. Его визит стоил 30 тысяч евро и был рассчитан на то, чтобы привлечь внимание молодой аудитории. В аэропорту блогера встретил министр экономики Виктор Валайнис. Он подчеркнул, что это была совместная инициатива трёх стран Балтии: «В Эстонии его встречал премьер-министр, в Литве — министр экономики. В Риге совпало так, что встречал я».

Формирование образа страны — не новая идея. До 2021 года этим занимался Латвийский институт, успевший разработать два десятка «брендов» — от «Земли, которая поёт» до «Магнетической Латвии». Позднее задачи перешли к Агентству инвестиций и развития (LIAA), где решили работать через «миссионный подход».

Первой стала «Миссия море 2030» — инициатива по сокращению загрязнения Балтийского моря. По словам тогдашнего директора LIAA Каспара Рожкалнса, это должно было объединить инновации и предприятия, чтобы море стало чище. Однако проект так и остался на бумаге. «Не хватало связи с реальными действиями и инвестициями», — отмечают эксперты.

Два года назад торжественно презентовали ещё две миссии: «Рига — цифровой город» и «Идентичность». Но после первой презентации о них больше не упоминали.

В 2021 году LIAA заявляло, что вложение 4 млн евро в кампанию имиджа должно принести стране дополнительно 128 млн евро инвестиций и 4500 новых рабочих мест. В 2023 году цели стали ещё амбициознее — 2,5 млрд евро за три года. Но сегодня неясно, были ли достигнуты эти показатели.

Два года назад агентство заказало исследование за 130 тысяч евро, чтобы оценить узнаваемость Латвии в десяти странах. Регулярного продолжения проект не получил. Сейчас агентство ищет новые подходы, а министр экономики подчёркивает: «Имидж страны не может быть самоцелью. Его результат должен быть измерим».

По словам нынешнего руководителя LIAA Иевы Ягере, планируется провести новую оценку, в которой расходы агентства будут сопоставлены с привлечёнными инвестициями.

Обновлено: 13:50 25.08.2025
«Оптимистичной картины не вырисовывается»: евродепутат Зиле о долгах наших тяжких и политике Силини

Важно 13:48

Важно 0 комментариев

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Цель — затруднить открытие филиалов прокремлевских СМИ: Pietiek о сомнительном семинаре с сомнительными экспертами

Важно 13:40

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

Вэнс: Трампу нужно еще 6 месяцев, чтобы убедить Путина завершить войну

Мир 13:40

Мир 0 комментариев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

На деньги уже не обменяют? Странная идея с депозитными стаканами опечалила народ

Важно 13:34

Важно 0 комментариев

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Минимальная зарплата в 2026 году определена в 780 евро. Стоит ли ожидать роста?

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

На стихах столько заработала? Какие накопления задекларировала Ланга

Важно 12:47

Важно 0 комментариев

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

