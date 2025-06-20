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На случай военного положения: Latvijas dzelzceļš заключает особые соглашения с сотрудниками (1)

Редакция PRESS 20 июня, 2025 18:07

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Twitter/X

В соцсетях появились обсуждения такой ситуации: сотрудникам Latvijas dzelzceļš предлагается подписать соглашение на случай военного положения. Поскольку мы уже не в первый раз сталкиваемся с фейками, то решили проверить и этот слух – насколько он соответствует истине.   

Представитель ГАО Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците подтвердила: нет, это не фейк -  с сотрудниками железной дороги действительно заключаются соглашения на определенных условиях. И вот почему:

-Latvijas dzelzceļš (LDz) является оператором государственной критической инфраструктуры и поставщиком критических услуг, который должен обеспечивать непрерывность своей деятельности даже в случае возможной угрозы государству. Соблюдая правила Кабинета министров "Порядок планирования и осуществления непрерывности деятельности критической инфраструктуры, в том числе европейской критической инфраструктуры", LDz определило те должности своего персонала, которые в случае такой возможной угрозы для государства и объявления чрезвычайного положения не подлежали бы мобилизации. Их обязанностью было бы продолжать работать, чтобы обеспечить указанную непрерывность деятельности LDz.

-Сколько таких сотрудников на Латвийской железной дороге, которым уже предложено подписать такие контракты?

-Список этих должностей ежегодно обновляется, и работники, занимающие соответствующие должности, подписывают соглашение об обязанностях критического персонала.

-Что будет, если кто-то из сотрудников ГАО "Latvijas dzelzceļš" откажется подписывать такое соглашение? Ему грозит увольнение?

-Если какой-либо работник не желает подписывать такое соглашение, он продолжает работать в LDz без этого соглашения. В случае всеобщей мобилизации, если таковую объявят в стране, он будет мобилизован.

-А те сотрудники, которые подписали соглашение о работе в случае чрезвычайной ситуации, продолжат в таком случае работу на предприятии?

- Руководители структурных подразделений LDz в случае потенциальной угрозы организуют дальнейшую работу на предприятии  с тем числом сотрудников ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), которые подписали соглашение.

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