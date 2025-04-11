На следующей неделе пойдут дожди, но воздух будет теплым

Ночью ожидается похолодание до 0..-5 градусов, в восточной части страны возможны даже -8 градусов. В субботу ожидается преимущественно облачная погода, местами ожидаются небольшие осадки, температура воздуха местами в Курземе, Земгале и Риге поднимется до +11 градусов днем.

В воскресенье вечером во многих местах туман усилится. На севере страны с прояснением неба температура воздуха местами опустится до -1..-4 градусов. Днем на большей части территории Латвии будет светить солнце, а воздух прогреется до +11..+16 градусов.

На следующей неделе дожди возможны каждый день, но в основном они затронут только некоторые части страны. Временами вдоль побережья ожидается туман. В самые солнечные дни максимальная температура воздуха во многих местах может достигать +20..+25 градусов, в дождливую погоду воздух будет примерно на десять градусов прохладнее, а из-за туманов на побережье иногда ожидаются еще более низкие температуры.

Ночи на следующей неделе будут необычно теплыми для весны — температура воздуха местами будет держаться выше +10 градусов.

Последние несколько дней в Латвии были примерно на четыре градуса холоднее нормы, а на следующей неделе, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, ожидается на шесть градусов теплее нормы.

