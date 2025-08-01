На следующей неделе ожидаются дожди и порывистый ветер

В субботу и воскресенье ожидается солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди с грозами. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер. В субботу температура воздуха ночью опустится до +9..+15 градусов, днём +21..+25 градусов; в воскресенье воздух потеплеет на два градуса.

На следующей неделе с запада в Латвию придёт циклон, поэтому ожидаются частые дожди, местами сильные, с грозами. В понедельник по-прежнему будет жарко, но в середине недели температура воздуха в основном не превысит +20 градусов, в выходные возможно небольшое потепление.

Согласно текущим прогнозам, со вторника по четверг будет дуть порывистый юго-западный ветер, который сменится на западный. Порывы ветра на побережье могут временами превышать 20 метров в секунду.