На шаг ближе к миру? Как прошли переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне

Костюм и комплименты

«Не могу в это поверить, — сказал президент США Дональд Трамп, приветствуя украинского коллегу Владимира Зеленского у Белого дома. — Мне нравится».

Фраза явно относилась к внешнему виду Зеленского, который усвоил предыдущий урок и на этот раз появился в Вашингтоне не в свитере, а в костюме, хоть и без галстука.

Урок этикета Зеленскому, по данным NBC, заранее преподал британский премьер Кир Стармер, который посоветовал коллеге всячески благодарить Трампа за дипломатические усилия, надеть пиджак и передать Мелании письмо от своей жены Елены.

В итоге уже в первые минуты своего выступления украинский лидер 16 раз сказал Трампу «спасибо». Все это время напротив сидел вице-президент Джей Ди Вэнс, который в марте укорял Зеленского за отсутствие благодарности. Сегодня Вэнс дипломатично молчал.

В итоге открытая для прессы часть общения Трампа с Зеленским состояла из взаимных комплиментов, приправленных лестью в адрес хозяина Белого дома. Лесть, комплименты, позитив — это составляющие, без которых коммуникация с американским президентом обречена если не на провал, то на отсутствие успеха.

Чего собравшиеся журналисты не услышали, так это конкретики по мирному урегулированию в Украине.

Дональд Трамп, будучи в хорошем настроении, уворачивался от потенциально взрывоопасных вопросов журналистов. Когда корреспондент Би-би-си Мирослава Пеца спросила президента США, считает ли он, что ради продолжительного мира Украина должна отдать России неоккупированные территории Донбасса, Трамп фактически проигнорировал вопрос, пообещав просто добиваться устойчивого мира.

Территории — на троих

У отправлявшейся в Вашингтон украинской делегации были две важные задачи.

Во-первых, понять, что же на самом деле произошло в Анкоридже во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Источник Би-би-си, близкий к украинской делегации, говорит, что новости последних дней не дали Киеву исчерпывающей информации о том, что предполагает тот самый компромисс, который, как говорит Трамп, уже близко.

Во-вторых, украинцы приехали, чтобы попытаться донести до Трампа, что простого решения у сложившейся ситуации нет.

В то время как американские политики не могут вспомнить названия оккупированных областей Украины, Владимир Путин в Анкоридже претендует на всю территорию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, уверяя, что может захватить неоккупированную часть Донецкой области к октябрю, а американцы, глядя на карту, готовы ему поверить: сейчас Россия контролирует около 75%, но в реальности российские военные не могут взять весь регион уже больше 10 лет.

Под контролем Украины остаются, например, Краматорск и Славянск — агломерация, захватить которую куда тяжелее, чем Бахмут, под которым Россия потеряла убитыми минимум 20 тысяч человек.

За этими двумя городами начинается степь, которая открывает прямой путь на Изюм и дальше — на Харьков. Поэтому Украина даже чисто из соображений собственной безопасности не готова покинуть эти части Донецкой области.

Кроме того, речь идет не просто о куске земли, а о десятках тысяч проукраински настроенных жителей этих территорий, и ни Владимир Зеленский, ни армия, ни украинское общество не готовы обсуждать вариант, при котором придется эвакуировать население.

Украина давно дает понять, что готова обсуждать выход из ситуации с учетом территориальных реалий: Зеленский подтверждает, что не контролирует всю территорию страны в границах 1991 года, но он не готов юридически признавать принадлежность России территорий, захваченных ею с 2014 года.

Заявления Дональда Трампа свидетельствуют, что и он понял: простым обменом территориями войну не закончить. По данным Financial Times, Владимир Зеленский четко дал понять США, что не примет никаких сделок, которые включают территориальные уступки России.

«Что очень важно: все деликатные вопросы, включая территориальные, мы обсудим на уровне лидеров на трехсторонней встрече [с Трампом и Путиным]. Президент Трамп постарается организовать такую встречу», — сказал Зеленский журналистам.

В этот раз с картами

Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон с усиленной командой поддержки. Среди них — «переговорщики» в лице самого могущественного в Украине политика Андрея Ермака, бывшего министра обороны и главы делегации Украины в «стамбульском процессе» Рустема Умерова и первого заместителя министра иностранных дел, бывшего представителя страны в ООН Сергея Кислицы.

Украинская делегация, должно быть, хорошо запомнила, как в ходе провальной февральской встречи Трамп бросил украинскому лидеру «у вас нет карт», — имея в виду, что Киеву сложно выдвигать требования. Как сам Трамп выразился недавно: Россия — великая держава, а Украина — нет.

Теперь Украина стремится продемонстрировать Трампу, что карты у них на руках все-таки есть.

Например, перед вторым раундом стамбульских переговоров Киев провел дерзкую операцию «Паутина», которая оставила Россию без заметной части флота ее стратегической авиации.

Операция «Паутина». Что важно о ней знать?

Сейчас украинская делегация приехала в Белый дом сразу с несколькими «картами», не обратить внимания на которые Трамп просто не мог.

Первая и главная из них — это единодушная поддержка Европы (особенно самых симпатичных Трампу европейских лидеров, не считая Орбана, — Александра Стубба и Джорджи Мелони). Их присутствие в Вашингтоне — причем именно в качестве членов команды Зеленского, а не отстраненных посредников, как позиционирует себя Трамп, — это значимое усиление позиции Владимира Зеленского, доказательство того, что гарантии безопасности для Украины — это гарантии для безопасности Европы, мир в Украине — это мир в Европе, а будущее Украины — это будущее всей Европы.

Вторая «карта», которую привезла Украина, — это сообщения в СМИ о запуске в серийное производство крылатой ракеты украинского производства «Фламинго». Если заявленные технические характеристики ракеты соответствует действительности, то это оружие более дальнобойное и разрушительное, чем российские крылатые ракеты «Калибр». И в радиусе его досягаемости находятся и Москва, и Санкт-Петербург.

Третья «карта» — это ликвидация силами обороны Украины прорыва российских войск под Добропольем. Вероятно, изначально этот прорыв должен был стать «картой» россиян в преддверии переговоров в Анкоридже: это помогло бы Владимиру Путину продемонстрировать, что линия фронта трещит по швам.

Наконец, четвертую «карту» без малейшего желания украинской стороны дали ей в руки россияне, атаковав ночью накануне переговоров жилые дома в Харькове и Одессе, а также университет в Сумах. Российские дроны убили полуторагодовалого ребенка — и тем самым могли поставить под сомнение впечатление миротворца, которое мог произвести на Дональда Трампа Владимир Путин во время переговоров на Аляске.

Как гарантировать безопасность

Журналисты В Вашингтоне спросили Владимира Зеленского, какие гарантии безопасности Украины он хочет получить от президента США: размещение войск, обмен разведданными или вооружение.

«Всё», — ответил Зеленский, добавив, что безопасность Украины складывается из двух составляющих: сильной армии и гарантий «со стороны больших стран», в том числе и США.

До сих пор США не хотели брать на себя какие-либо обязательства, оставляя это Великобритании и Франции с их «коалицией желающих». Но за день до переговоров спецпосланник Трампа Стив Уиткофф предположил, что Америка допускает гарантии, аналогичные пятой статье Устава НАТО (суть ее в том, что нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех, и каждый член альянса обязуется оказать помощь пострадавшему союзнику).

Комментариев российской стороны на этот счет не было. Это молчание выглядит тактически осмысленным: публичное обсуждение подобных схем подорвало бы ключевую позицию Москвы: Украина должна оставаться вне любых формальных или неформальных военных союзов с Западом.

Конкретных механизмов исполнения гарантий безопасности пока не озвучено, но Трамп заявил, что Украина получит «большую помощь» в рамках любой сделки. Европейские военные станут «первой линией обороны», сказал Трамп. Но США также «будут участвовать и собираются помочь им», добавил Трамп.

В финальном заявлении по итогам переговорного дня американский президент сказал, что гарантии безопасности «будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США».

Трамп не уточнил, что именно означает «в координации» и какую конкретно роль исполнят в этом США. Трамп долгое время противился предоставлять Украине гарантии, ссылаясь на сделку с Украиной по редкоземельным металлам: если на востоке Украины будут действовать американские компании, то этого достаточно, чтобы Россия не напала опять, объясняли в Белом доме.

Сейчас позиция Трампа изменилась. Самым вероятным сценарием остается поддержка со стороны США в вопросе обмена разведданными — американская разведка уже очень помогла Украине сдерживать продвижение российских сил. Еще одна область — логистическая поддержка.

На данном этапе практически невероятно, что Трамп захочет рассматривать присутствие американских миротворцев в Украине, но, возможно, обсудит воздушное и морское патрулирование: американские ВВС уже проводят наблюдательные полеты над Черным морем.

По словам Владимира Зеленского, в течение 10 дней можно ожидать финализированные предложения по гарантиям безопасности.

Сизфаер не на повестке

Еще в марте, после встречи в Саудовской Аравии, США и Украина вышли с предложением немедленного прекращения огня. Тогда Дональду Трампу казалось, что это кратчайший путь, способный закончить кровопролитие. Учитывая его предвыборные обещания остановить войну, американского лидера устроила бы и картина мира, а не сам мир.

Все последние усилия Трампа были сосредоточены на том, чтобы стороны сначала перестали стрелять, а уже потом договаривались, пока хозяин Белого дома довольствуется званием главного миротворца.

Находящаяся под постоянными атаками Украина поддерживала этот вариант. Это было выгодно Киеву и с политической точки зрения: если бы во время переговорного процесса Россия нарушила режим тишины, то рисковала бы продемонстрировать всему Западу, что к миру не стремится, а это уж точно вызвало бы гнев Трампа.

Владимир Путин с самого начала отвергал идею сизфаера, говоря, что сначала необходимо заключить прочный мир, обсудить все спорные вопросы, касающиеся не только Украины, но и расширения НАТО и санкций. И после заключения этого мира, по мнению Путина, можно прекратить огонь.

Предложенный США вариант представлял риск для России, ведь любые переговоры могут зайти в тупик. В таком случае соблазн применить силу может быть слишком велик.

Вероятно, во время встречи на Аляске Владимир Путин смог убедить Трампа в том, что Россия никогда не согласится на прекращение огня, если не будет понимать, как будет выглядеть мир, который, как считает Путин, должен быть заключен на российских условиях.

«Я не думаю, что вам нужно прекращение огня. Я знаю, что это было бы неплохо. Мне нравится концепция прекращения огня по одной причине: вы немедленно прекращаете убивать людей. Но мы можем заключить мирное соглашение, пока они воюют. Стратегически это [прекращение огня] может оказаться невыгодным для одной стороны», — сказал сегодня Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Судя по словам Владимира Зеленского, он готов пойти на компромисс в этом вопросе. «Если Украина начнет выдвигать какие-то глобальные условия — безусловно, справедливые, касающиеся прекращения огня и так далее, — то у россиян появится сотня условий со своей стороны. Поэтому я считаю, что без всяких условий мы должны встретиться и подумать, каким может быть дальнейший путь к завершению войны», — заявил президент Украины.

Мужество приехать на встречу

В ходе саммита Дональд Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. После этого Трамп прямо заявил, что лидеры условились начать подготовку к встрече лидеров воюющих стран.

«Россия предложила сначала двустороннюю встречу Украина — Россия, а затем трехстороннюю. Как я и говорил, мы готовы к любым форматам на уровне лидеров, потому что только на уровне лидеров мы можем решить все сложные, болезненные вопросы. По крайней мере, для нас они важны и болезненны. Поэтому я подтвердил и меня поддержали все европейские лидеры, что мы готовы», — сказал Владимир Зеленский.

Правда, помощник российского президента Юрий Ушаков высказался аккуратнее — он заявил лишь об «идее изучить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах».

Сейчас российскую делегацию на переговорах с Украиной (в этом году они трижды встречались в Стамбуле) возглавляет помощник Путина Владимир Мединский. Если на следующую встречу отправится лично президент России, безусловно, это можно будет считать «повышением уровня представителей». Но таким же «повышением» стала бы и фигура самого Ушакова или, например, главы МИД Сергея Лаврова.

Озвученную Ушаковым позицию нельзя назвать однозначным отказом Москвы от встречи на уровне президентов — формулировки Кремля просто оставляют России пространство для маневра.

Канцлер Германии Фридрих Мерц озвучил, что такая встреча может состояться в ближайшие две недели, а Дональд Трамп согласился после этого организовать трехсторонние переговоры.

«Будет ли у российского президента мужество приехать на такую встречу — мы не знаем», — заключил Мерц.

В какой-то момент сегодняшнего дня Дональд Трамп, забыв про невыключенный микрофон, сказал европейским коллегам: «Мне кажется, он [Путин] хочет заключить сделку. Понимаете? Как бы безумно это ни звучало».

