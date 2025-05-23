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На Рижском марафоне RIMI умер юноша 25 лет: что ж это было?

© LETA 23 мая, 2025 21:52

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Умер молодой человек из Эстонии, который в конце прошлой недели упал в обморок во время участия в марафоне «Rimi» в Риге.

В воскресенье, 18 мая, во время марафона в Риге на улице Клусая был обнаружен без сознания 25-летний бегун из Эстонии. Очевидцы, в том числе медик Киан Аскари и другие бегуны, оказали первую помощь упавшему молодому человеку, пока через примерно 15 минут прибыли медики скорой помощи. Смерть 25-летнего Роланда подтвердил также футбольный клуб «Эльва» в Эстонии, за который он когда-то играл.

Руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Рижского марафона Ребека Озолниеце ранее сообщила агентству LETA, что в этом году забег прошел без серьезных инцидентов, и по сравнению с другими годами, когда в выходные дни марафона стояла жара, количество госпитализаций в этом году было гораздо меньше.

В целом, по наблюдениям организаторов, в последние годы участники стали более ответственно подходить к подготовке, посещая организованные марафоном совместные тренировки и прислушиваясь к советам тренеров, благодаря чему они приходят на старт гораздо лучше подготовленными.

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