На Рижском марафоне RIMI умер юноша 25 лет: что ж это было?

В воскресенье, 18 мая, во время марафона в Риге на улице Клусая был обнаружен без сознания 25-летний бегун из Эстонии. Очевидцы, в том числе медик Киан Аскари и другие бегуны, оказали первую помощь упавшему молодому человеку, пока через примерно 15 минут прибыли медики скорой помощи. Смерть 25-летнего Роланда подтвердил также футбольный клуб «Эльва» в Эстонии, за который он когда-то играл.

Руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Рижского марафона Ребека Озолниеце ранее сообщила агентству LETA, что в этом году забег прошел без серьезных инцидентов, и по сравнению с другими годами, когда в выходные дни марафона стояла жара, количество госпитализаций в этом году было гораздо меньше.

В целом, по наблюдениям организаторов, в последние годы участники стали более ответственно подходить к подготовке, посещая организованные марафоном совместные тренировки и прислушиваясь к советам тренеров, благодаря чему они приходят на старт гораздо лучше подготовленными.