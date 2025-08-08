На рижских пляжах все еще можно купаться. Где самая теплая вода?

По последним данным, только в Даугаве у Кипсалы температура воды достигает +22°C. Это самый комфортный показатель на сегодня.
В других местах вода становится прохладнее
На Луцавсале и в озере Бабелитис — около +20°C,
На Кишезерс и на пляже Вакарбулли — +19°C,
В Вецаки и у Румбулы — всего +18°C.
Городская дума напоминает, что купаться безопаснее всего на официальных пляжах, где работает спасательная служба. Это пляжи Даугавгрива, Вакарбулли, Вецаки, Бабелитес, Кипсала, Луцавсала и зона отдыха у Кишэзерс.
Пока погода позволяет, рижанам советуют воспользоваться августовским теплом.