На ралли «Алуксне» пострадал в аварии экипаж из Эстонии

Спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили из автомашины одного человека, второй член экипажа освобожден до прибытия ГПСС.
Представитель Госполиции Лина Багдоне сказала агентству LETA, что автомобиль спортсменов врезался в дерево. В аварии пострадали оба члена экипажа из Эстонии.
Организаторы ралли сообщили, что оба спортсмена доставлены в больницу, но их жизни не грозит опасность. Согласно общедоступной информации, пострадали Карл Ялакасс и Фреди Костиков.
На ралли попал в аварию и один латвийский экипаж, но они не пострадали.