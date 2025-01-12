На ралли «Алуксне» пострадал в аварии экипаж из Эстонии

Спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили из автомашины одного человека, второй член экипажа освобожден до прибытия ГПСС.

Представитель Госполиции Лина Багдоне сказала агентству LETA, что автомобиль спортсменов врезался в дерево. В аварии пострадали оба члена экипажа из Эстонии.

Организаторы ралли сообщили, что оба спортсмена доставлены в больницу, но их жизни не грозит опасность. Согласно общедоступной информации, пострадали Карл Ялакасс и Фреди Костиков.

На ралли попал в аварию и один латвийский экипаж, но они не пострадали.