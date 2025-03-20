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На пять билетных касс станет меньше: Pasažieru vilciens продолжает оптимизацию

© LETA 20 марта, 2025 17:34

Новости Латвии 0 комментариев

АО "Pasažieru vilciens" (PV) закрыло пять билетных касс на железнодорожных станциях, сообщили агентству ЛЕТА представители PV.

PV указывает, что закрыты кассы на железнодорожных станциях в Царникаве, Икшкиле, Яняварты, Саулкрасты и Зиемельблазме, а другие билетные кассы или залы ожидания в этом году PV закрывать не планирует.

Год назад PV обследовала все железнодорожные станции, а также провела расчеты стоимости аренды помещений, чтобы определить, аренду каких помещений в дальнейшем целесообразно продолжить. Вход в здание станции сохранится, если на станции работает билетная касса, на перроне или у здания вокзала нет навеса, на станции высаживается и садится более 7000 пассажиров в год, а также отдельно принимается во внимание тот факт, что станция находится вне зон, или на дальних маршрутах.

В PV отметили, что примерно за неделю до закрытия каждой кассы на соответствующих остановках у кассы размещается информация, с какой даты касса будет закрыта и каковы альтернативные способы покупки билетов на поезд. Уведомление о закрытии здания должен разместить его владелец.

В качестве примера PV приводит железнодорожную станцию Цукурфабрика на Елгавской линии: билетная касса там закрыта более года, а зал ожидания в соответствии с договором с ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) - с сентября 2024 года. На этой станции доступны построенные LDz новые навесы, которые обеспечивают возможность укрыться от неблагоприятных погодных условий.

Как сообщалось, оборот PV в прошлом году, по предварительным данным, составил 64,831 млн евро, что на 8,4% больше, чем в 2023 году, а прибыль компании до уплаты подоходного налога с предприятий увеличилась в несколько раз - до 683 920 евро.

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