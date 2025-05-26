На полтора метра! Синоптики прогнозируют резкое повышение воды в Даугаве

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, за последние десять дней уровень воды в Даугаве возле Екабпилса поднялся на 1 метр, а возле Даугавпилса - на 1,5 метра.

Синоптики отмечают, что ожидаемое повышение уровня воды не создаст угрозы наводнения.

С наступлением более сухой погоды в ближайшие дни уровень воды в реках в основном будет снижаться, но в некоторых реках на востоке может немного повыситься.

Температура воды в реках, озерах и море составляет от +10 до +15 градусов.