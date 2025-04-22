На полтора месяца раньше обычного: в Латвию пришло метеорологическое лето

Метеорологическое лето наступило в Даугавпилсе и Резекне 17 апреля - примерно на полтора месяца раньше обычного. На остальной территории страны продолжается метеорологическая весна.

18 апреля метеостанция в Резекне зафиксировала среднесуточную температуру воздуха +20,5 градуса, что на 15 градусов выше нормы.

В Риге среднесуточная температура воздуха превышала +15 градусов только два дня - 18 и 19 апреля, а 20 апреля опустилась до +9,9 градуса.

В этом месяце в Латвии побито уже 70 температурных рекордов. 18 апреля в Скривери была зафиксирована температура +28,4 градуса, что стало новым рекордом этого месяца.

