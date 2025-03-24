На набережной Генерала Радзиня в Риге новые ограничения движения

В течение дня автомобили смогут двигаться по двум полосам в сторону центра города, а в направлении от центра города — по одной полосе.

В ночное время набережная Генерала Радзиня в районе железнодорожного путепровода будет закрыта для движения транспорта.

Ограничения будут действовать до 29 марта.