На этой неделе потеплеет: на сколько?

Синоптики поясняют, что на неделе, последовавшей после государственных праздников, в Латвию поступили холодные воздушные массы, в связи с чем ночи были холодными. Столбики термометров опускались ниже нулевой отметки, во многих районах наблюдались заморозки, в отдельных местах даже шел снег.

На новой неделе территории страны постепенно достигнет более теплый воздух, в связи с чем температура начнет повышаться. В светлое время суток воздух во многих местах прогреется до +10…+15 градусов. Ночи пока будут прохладными, во многих местах ожидаются небольшие заморозки, прогнозирует ЛЦСГМ.

Синоптики предполагают, что в середине недели станет более ветрено и влажно, но в выходные часто будет светить солнце и станет суше.

В понедельник днем температура воздуха в Латвии повысится до +13...+16 градусов, на побережье - до +10...+12 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается солнечная погода со слабым и умеренным северным, северо-западным ветром, на востоке страны возможен кратковременный дождь.

В Риге понедельник будет солнечным, с умеренным северным, северо-западным ветром. Температура воздуха в столице составит около +13 градусов.

