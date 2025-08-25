Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На деньги уже не обменяют? Странная идея с депозитными стаканами опечалила народ

Редакция PRESS 25 августа, 2025 13:34

TV3/Bez Tabu

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Посетители других мероприятий также жалуются в социальных сетях на систему залоговой стоимости стаканов — на одном фестивале выпустили купон, который можно было обменять в продуктовом магазине, в другом месте очередь за возвратом уплаченных денег была настолько длинной, что не оставалось ничего другого, как уйти домой со стаканом.

Защитники прав потребителей сходятся во мнении, что просто выдать жетон недостаточно, и систему необходимо совершенствовать, поскольку она может отличаться на каждом мероприятии, так как в Латвии нет единых правил, регулирующих её, но у посетителей должна быть возможность выбора.

Стоимость одного бокала составляет около 3 евро. Если фестиваль посещает 22 000 человек, то это оборот довольно большой суммы денег.

Представители Рижского фестиваля бургеров воспользовались системой cup revolution, которую сейчас называют самой передовой для депозитных "отношений". 

"У покупателя есть несколько вариантов использования бокала: он может зарегистрироваться в приложении (REVO Token), и при покупке напитка и бокала продавец активирует код, который запускает 72-часовой отсчёт. Если покупатель вернёт бокал в течение этого срока, комиссия не взимается. Если покупатель решит оставить бокал себе, взимается комиссия в размере его стоимости. Купленный бокал можно обменять на токен, который можно использовать на другом мероприятии", - объясняют представители Сup revolution latvija.

