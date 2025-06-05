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На Балтике состоятся боевые стрельбы из HIMARS

© LETA 5 июня, 2025 09:40

Мир

В четверг морские пехотинцы США вместе с военнослужащими Батареи залпового огня Сухопутных войск Вооруженных сил (ВС) Литвы проведут боевые стрельбы из реактивной системы залпового огня HIMARS по целям в Балтийском море.

Как сообщили военные, учения с боевой стрельбой, которые пройдут на полигоне Повиласа Плехавичюса в Кайряй Клайпедского района, являются частью международных учений BALTOPS'2025. 

Во время учений с боевой стрельбой движение, судоходство, воздушное пространство и доступ к полигону в Кайряй будут ограничены на 10-15 минут при выстрелах.  

Это будет второй случай использования реактивной системы залпового огня HIMARS в Литве.

«Совместные учения являются важным этапом интеграции систем HIMARS в структуру Сухопутных войск литовской армии», — заявили военные.

Как сообщают ВС, в учениях BALTOPS этого года, которые продлятся до 20 июня, также участвуют три корабля Военно-морских сил (ВМС): командно-снабженческий корабль N42 Jotvingis, минный тральщик M54 Kursis и патрульный корабль P12 Dzukas.

Согласно сценарию учений, в Литву перебрасываются реактивные системы залпового огня для поддержки огнем с закрытых позиций кораблей, участвующих в учениях.

Агентство BNS писало, что в учениях примут участие более 50 военных кораблей, более 25 самолетов и более 9 тыс. военных из Дании, Эстонии, Италии, США, Великобритании, Латвии, Польши, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Франции, Финляндии, Швеции, Турции и Германии.

Цель учений — укрепить оперативное сотрудничество между союзниками, отработать выполнение различных военных задач в мирное, кризисное или конфликтное время, а также обеспечить реализацию принципов коллективной обороны в регионе.

В ходе учений будут отрабатываться действия в быстро меняющихся условиях, скоординированное реагирование на неожиданные вызовы и укрепление готовности к совместным оборонительным операциям.

Как отметили военные, BALTOPS'25 отличаются большим вниманием к интеграции новых технологий, особенно беспилотных платформ, в военные операции.

Организатором учений выступают Военно-морские силы США в Европе и Африке, командование осуществляет Шестой флот США, оперативное управление учениями осуществляет Командование морских ударных и вспомогательных сил НАТО (STRIKFORNATO), а общую координацию обеспечивает Европейское командование США (EUCOM).

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