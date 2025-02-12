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На АВА-терапию, логопеда и прочее: будет расширена господдержка для детей с аутизмом

Редакция PRESS 12 февраля, 2025 14:52

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В ближайшие годы планируется расширить государственную поддержку и доступность услуг для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), сообщила на пресс-конференции руководитель Фонда Детской больницы Лиене Дамбиня.

Новый договор с государством предусматривает, что в этом году за счет государственного финансирования в размере 350 тыс. евро терапевтические услуги будут предоставлены еще 101 ребенку с РАС.

В целом Фонд Детской больницы в этом году окажет поддержку 416 детям с РАС, так как 314 детей смогут получить услуги за счет пожертвований.

Со следующего года государство планирует значительно увеличить финансирование для детей с РАС - до 689 465 евро в год, что позволит предоставлять услуги психосоциальной реабилитации не менее чем 202 детям ежегодно.

Несмотря на уже действующую поддержку, в этом году 212 детей все еще ожидают очереди на получение услуг, сообщила Дамбиня.

Она также приветствовала предложение Министерства благосостояния удвоить финансирование услуг для детей с РАС, чтобы детям приходилось меньше полагаться только на пожертвования.

Министр благосостояния Улдис Аугулис заявил на пресс-конференции, что долгосрочное государственное финансирование программ социальной реабилитации является важным вкладом в улучшение качества жизни детей, поддержку семей и содействие социальной интеграции.

Он подчеркнул, что пилотный проект по предоставлению услуг для детей с РАС в прошлом году оказался успешным, и Минблаг добился, что в этом году проект будет продолжен в качестве постоянной государственной услуги.

В ходе пилотного проекта 110 детей по всей Латвии получили поддерживаемые государством услуги психосоциальной реабилитации, включая АВА-терапию, логопедические услуги, аудиологическую терапию и эрготерапию.

В 2024 году было проведено 6368 занятий с детьми с РАС, на которые было выделено 350 000 евро.

В прошлом году оплаченные услуги детям с РАС оказывались в 44 учреждениях Латвии.

Эти услуги доступны не только в Риге, но и в других регионах Латвии, в том числе в Кандаве, Талси, Огре, Екабпилсе, Даугавпилсе, Мадоне, Елгаве, Валмиере, Вентспилсе, Лиепае и Айнажи.

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