Мёда не ждать? Пчеловоды жалуются на потери и ждут компенсаций от ЕС

У пчеловода Яниса Кронбергса несколько пасек под Сигулдой, на одной из них и побывала съёмочная группа. Хозяин пожаловался им на свои беды: "Этот сезон и для сельского хозяйства, и для пчеловодства стал довольно трагическим. После Янова дня сбор резко сократился, это мы видели и по гречихе, и по вереску - в принципе, вереск в этом году мёда тоже не даёт, поэтому вторая половина лета - вообще без сбора. Дождь вымывает нектар из цветов, растение, может, и вырабатывает больше нектара, но его смывает, и он не доходит до опылителей".

Традиционно пчеловоды в сезон собирают от 30 до 50 кг мёда с одного улья, но в этом году ситуация на редкость скверная. Количество собранного мёда упало почти вчетверо, что подтверждают и расчёты Кронбергса - вместо обычных 40 кг одна семья пчёл принесла около 10 кг. Если перевести это в деньги, с каждого улья недополуено примерно 90 евро.

В норме пчелиная семья в день приносит 2-3 кг мёда, а теперь - пару сотен граммов. Под ульем установлены весы, которые позволяют видеть точную картину.

Пасечник не может вспомнить подобной ситуации, но более старые мастера этого дела говорят о конце 90-х, когда, по их словам, мёда тоже не было. Наихудшая ситуация - на востоке Латвии. В Курземе, как говорит Кронбергс, ещё повезло - там хотя бы немного мёда было собрано весной и в начале лета, хотя там тоже было дождливо.

Пчеловодам предлагают подавать в единую систему сведения об ущербе: если сбор мёда уменьшился хотя бы на 20% по сравнению со средним показателем за предыдущие 5 лет, пасечники получат поддержку.

Министр земледелия Армандс Краузе, который сам недавно возглавлял общество пчеловодов, убеждён, что возникшие убытки можно будет компенсировать из бюджета ЕС: "Я в данный момент оцениваю очень оптимистично, что Еврокомиссия даст, потому что это был очень-очень плохой год! Например, дождь был самый обильный за последние 80 лет в отдельных регионах, это влияет на все отрасли, в том числе и на пчеловодство, так что эта поддержка от Еврокомиссии должна быть! Я даже не могу представить, почему ЕК отказала бы. Тогда, конечно, разделим эти средства по отраслям".

Тем временем пчеловод озабочен, смогут ли пчёлы перезимовать в большом количестве и будут ли они активно опылять растения в следующем сезоне: "Сейчас растёт новое поколение, которое дождётся весны и даст потомство уже в следующем году, и этому поколению по сути не хватает пищи, пасечники уже сейчас активно подкармливают пчёл, потому что важнее всего, чтобы пчёлы были здоровы весной.

(Иллюстративное фото.)