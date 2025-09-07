Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мёда не ждать? Пчеловоды жалуются на потери и ждут компенсаций от ЕС

tv3.lv 7 сентября, 2025 14:20

Новости Латвии 0 комментариев

Этот год для пчеловодства стал поистине трагическим: мёда ничтожно мало - как минимум в 4 раза меньше обычного, погода всё лето была неблагоприятной, дожди вымыли из цветов почти весь нектар и пчёлы остались ни с чем, сообщает TV3 Ziņas.

У пчеловода Яниса Кронбергса несколько пасек под Сигулдой, на одной из них и побывала съёмочная группа. Хозяин пожаловался им на свои беды: "Этот сезон и для сельского хозяйства, и для пчеловодства стал довольно трагическим. После Янова дня сбор резко сократился, это мы видели и по гречихе, и по вереску - в принципе, вереск в этом году мёда тоже не даёт, поэтому вторая половина лета - вообще без сбора. Дождь вымывает нектар из цветов, растение, может, и вырабатывает больше нектара, но его смывает, и он не доходит до опылителей".

Традиционно пчеловоды в сезон собирают от 30 до 50 кг мёда с одного улья, но в этом году ситуация на редкость скверная. Количество собранного мёда упало почти вчетверо, что подтверждают и расчёты Кронбергса - вместо обычных 40 кг одна семья пчёл принесла около 10 кг. Если перевести это в деньги, с каждого улья недополуено примерно 90 евро.

В норме пчелиная семья в день приносит 2-3 кг мёда, а теперь - пару сотен граммов. Под ульем установлены весы, которые позволяют видеть точную картину.

Пасечник не может вспомнить подобной ситуации, но более старые мастера этого дела говорят о конце 90-х, когда, по их словам, мёда тоже не было. Наихудшая ситуация - на востоке Латвии. В Курземе, как говорит Кронбергс, ещё повезло - там хотя бы немного мёда было собрано весной и в начале лета, хотя там тоже было дождливо.

Пчеловодам предлагают подавать в единую систему сведения об ущербе: если сбор мёда уменьшился хотя бы на 20% по сравнению со средним показателем за предыдущие 5 лет, пасечники получат поддержку. 

Министр земледелия Армандс Краузе, который сам недавно возглавлял общество пчеловодов, убеждён, что возникшие убытки можно будет компенсировать из бюджета ЕС: "Я в данный момент оцениваю очень оптимистично, что Еврокомиссия даст, потому что это был очень-очень плохой год! Например, дождь был самый обильный за последние 80 лет в отдельных регионах, это влияет на все отрасли, в том числе и на пчеловодство, так что эта поддержка от Еврокомиссии должна быть! Я даже не могу представить, почему ЕК отказала бы. Тогда, конечно, разделим эти средства по отраслям".

Тем временем пчеловод озабочен, смогут ли пчёлы перезимовать в большом количестве и будут ли они активно опылять растения в следующем сезоне: "Сейчас растёт новое поколение, которое дождётся весны и даст потомство уже в следующем году, и этому поколению по сути не хватает пищи, пасечники уже сейчас активно подкармливают пчёл, потому что важнее всего, чтобы пчёлы были здоровы весной.

(Иллюстративное фото.)

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

