«Мы живём в новом холодном мире» — эксперт о гибридных угрозах

Бизнес и национальная безопасность в современном мире больше не существуют отдельно, заявил в интервью LETA эксперт по международным отношениям и геоэкономике, соучредитель канадской аналитической группы Pendulum Джонатан Беркшир Миллер.

По его словам, мир изменился настолько, что торговля, энергетика и инвестиции стали инструментами борьбы, а их границы с безопасностью стёрлись. Миллер подчеркнул, что Россия и Китай уже давно не отделяют экономику от стратегии: «Они играют в одну и ту же игру — ослабить Запад и поколебать его волю».

«Мы наблюдаем новую форму холодной войны, в которой противники используют гибридные атаки, чтобы размыть границы допустимого», — отметил эксперт.

Миллер напомнил, что Северная Корея воюет в Европе, а Россия и Китай всё активнее поддерживают друг друга, даже при разных интересах. Он считает, что эти автократии объединяет общая цель — сохранить режимы и богатства своих элит, ослабив доверие к демократическому миру.

Эксперт указал, что международные институты, включая ООН, теряют влияние, поскольку их члены — Россия и Китай — используют площадку для собственных интересов. НАТО и Евросоюз остаются ключевыми инструментами защиты, но ресурсов для противостояния угрозам становится меньше.

Миллер предупредил: Запад не должен привыкать к постоянным гибридным атакам. «Если мы перестанем реагировать, мы проиграем. Необходимо чётко обозначить границы и быть готовыми к последствиям», — подчеркнул он.