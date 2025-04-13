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«Мы живем на хуторах, какие сантиметры?!» Сельский житель возмущен бюрократами из стройуправы

Редакция PRESS 13 апреля, 2025 10:50

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В последнее время все чаще говорят и пишут о борьбе с бюрократией, на которую часто жалуются латвийцы. Вот и житель Кекавского края столкнулся с ситуацией, возмутившей его настолько, что он даже опубликовал в соцсети пост по этому поводу.

В его посте говорится: "Я больше это не могу... Встретил соседа из дальних мест, он сдает дом в эксплуатацию, какой-то бюрократ прие...лся к забору - расстояние между дощечками должно быть 10 см, а не 4... все переделал. Мы живем на ХУТОРАХ! На сельской территории Кекавского края! Какие сантиметры?!"

Справедливости ради следует отметить, что требование к заборам действительно существует, но речь идет о его просматриваемости, измеряемой в процентах. О ней автору поста напоминают комментаторы, недоумевающие, почему сосед не мог выяснить это заранее. Другие разделяют его возмущение, кто-то делится своим личным опытом, а кто-то просто иронизирует.

- Я тоже сдавал дом недавно и тоже в Кекаве. Никаких проблем - инспекторши отзывчивые, нигде зря не придирались. Велели только табличку с адресом и флагшток повесить. Насчет забора - в технических правилах же все написано (если не ошибаюсь, просматриваемость 50%) - если не соблюдал, сам виноват.

- Это чтобы вор с улицы лучше видел, что во дворе можно взять, и чтобы кот мог пролезть и не застрять.

- На самом деле таким образом взятки вымогают.

- Почти идентичная ситуация у соседа - дом построен с нуля. Водопровод, электричество и т.д., но дом НЕЛЬЗЯ сдать в эксплуатацию, так как бюрократы ВЫДУМАЛИ, что допустимы только построенные в совдеповские времена съезды с дорог общего пользования. "Хорошие" интеллектуальные способности.

- У меня знакомый строил дом. Здесь можно строить, да, можно. Пока строил, ГОРОД (не частник) начал рядом копать - строить дорогу. Когда дом закончен - "у вас дорога слишком близко".

- А почему он до этого не выяснил обязательных правил в самоуправлении насчет просматриваемости забора?

- Ну что, трудно было соблюдать это с самого начала? Действительно народ такой тупой, что при каждом действии должны присутствовать надзиратель и надсмотрщик?

- Когда сдавал дом в эксплуатацию, пришлось переделывать проект из-за забора - всего заплатили каких-то 500 евро, и было это 10 лет назад. Сегодня, видимо, это каких-то 2000 евро стоит?

- В Кекаве сдать дом в эксплуатацию - исключительно сложный процесс: нам пришлось забор переставлять на 15 см дальше от дороги, хотя проектом он был утвержден с самого начала. В любом другом крае все проходит куда более гладко.

- Насколько я слышала, Кекава печально известна своей стройуправой. Недавно имела дела с Саласпилсской стройуправой - даже не верилось, что могут быть НАСТОЛЬКО отзывчивые работники. От одной управы до другой - 30 минут езды. Значит, руководство формирует эту культуру.

 

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