Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 28. Мая Завтра: Vilhelms, Vilis
Доступность

Двойные мерки: по-русски на дебатах говорить нельзя, а по-латгальски? (1)

Редакция PRESS 28 мая, 2025 12:14

Важно 1 комментариев

На LTV проходили предвыборные дебаты «Выбирай будущее!», во время которых один из кандидатов в думу Резекне решил говорить по-латгальски. Его тут же одернули: так нельзя, пишет pietiek.com.

"В тот момент, когда один из кандидатов обратился к аудитории на латгальском — языке, на котором веками жили, молились и возделывали землю тысячи граждан Латвии, — модератор дебатов Гунтис Боярс прервал его замечанием: «Пожалуйста! Говорите со мной по-латышски!».

Это высказывание не только стилистически неловкое, но и символичное по своей сути. Оно очерчивает границу, которую, похоже, латвийское информационное пространство пока не готово пересечь, несмотря на то, что в преамбуле Сатверсме недвусмысленно сказано: «Идентичность латвийского государства в европейском культурном пространстве формируют латышский язык, общечеловеческие и христианские ценности. Основой латвийского государства является неделимая нация — латыши, в которую включены ливы и латгальцы».

Латгальский письменный язык — это не диалект в привычном смысле слова. Это одна из исторических письменных форм латышского языка со своей грамматикой, фонетикой, культурой, литературой и, что самое важное — живым употреблением в обществе. ЮНЕСКО внесла его в список находящихся под угрозой исчезновения языков, а сами латгальцы уже многие годы просят государство не просто символически, но практически признать этот язык, а не маргинализировать его.

Разве в демократическом диалоге — особенно в предвыборных дебатах — кандидат не вправе обращаться к избирателям на их родном языке, который является частью нашей общей национальной идентичности?

Не было ли в замечании Гунтиса Боярса не объективным жестом модерации, а незаметным, но глубоко системным отказом признать культуру, не принадлежащую к доминирующей языковой форме рижских коридоров и центральных дискурсов?

Государство, стремящиеся быть инклюзивным, сильным и единым, не может позволить себе игнорировать собственное культурное многоголосие. Латгальский язык — не антипод латышскому. Это его неотъемлемая часть, его временной пласт, его восточное окно в душу.

Именно поэтому замечание Гунтиса Боярса должно повлечь не осуждение, а ответственный государственный диалог. Латвийскому телевидению как общественному медиа следует признать, что подобный момент требует рефлексии — как от журналистов, так и от политиков. Требует пересмотра коммуникационных ориентиров с уважением к языковому и культурному разнообразию, особенно в преддверии выборов, когда участие граждан и ощущение идентичности становятся движущей силой демократии.

Латгалия — это не «периферия». Латгальский язык — не «локальная особенность». Это живое свидетельство многослойной души Латвии. И этот момент — пусть болезненный — это шанс вырасти как государству. Если мы способны честно взглянуть в лицо собственным предрассудкам, мы способны построить более инклюзивное будущее.

Будущее, в котором «по-латышски» означает также и по-латгальски", - написал на pietiek.com Вилорас Ейхманис - исследователь истории права.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 32 реакций
Комментарии (1) 32 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:30 28.05.2025
Зеленский заявил, что готов к встрече на уровне лидеров Украины, России и США
Sfera.lv 9 минут назад
Абу Мери отказал в реконструкции единственному в стране онкоцентру
Bitnews.lv 24 минуты назад
Рижские школы и соццентры будут производить электричество
Bitnews.lv 1 час назад
Экс-министр обороны: «Обучение основам управления дронами необходимо начинать уже со школьной скамьи»
Sfera.lv 2 часа назад
В Риге собрались более 1500 политических лидеров и военных экспертов
Sfera.lv 3 часа назад
На обустройство убежищ в Латвии направят более 26 млн евро
Bitnews.lv 4 часа назад
Прокуратура опровергла информацию о «ошибочном заключении» по делу о насилии над ребенком
Bitnews.lv 4 часа назад
Латвия оказалась не готова. Балансировка электроэнергии ударит по потребителям
Bitnews.lv 4 часа назад

Мониторинг за Резекне продолжится и после избрания новый думы (1)

Новости Латвии 14:25

Новости Латвии 1 комментариев

Процесс мониторинга и стабилизации в самоуправлении Резекне продолжится и после избрания новой думы, заявила на пресс-конференции в Резекне директор департамента мониторинга финансовой деятельности и финансирования самоуправлений Министерства финансов Инта Комисаре.

Процесс мониторинга и стабилизации в самоуправлении Резекне продолжится и после избрания новой думы, заявила на пресс-конференции в Резекне директор департамента мониторинга финансовой деятельности и финансирования самоуправлений Министерства финансов Инта Комисаре.

Читать
Загрузка

Найдут и выпишут штраф: полиция всё ещё ищет агрессивного пассажира троллейбуса (1)

Важно 14:14

Важно 1 комментариев

Рижская муниципальная полиция просит опознать мужчину, который 9 марта 2025 года в 14.16 вошел в 25-й троллейбус на остановке "Ул. Маза Стацияс" (по направлению к улице Бривибас). Стражи правопорядка публикуют просьбу уже во второй раз. Нарушителя не могут найти с марта месяца.

Рижская муниципальная полиция просит опознать мужчину, который 9 марта 2025 года в 14.16 вошел в 25-й троллейбус на остановке "Ул. Маза Стацияс" (по направлению к улице Бривибас). Стражи правопорядка публикуют просьбу уже во второй раз. Нарушителя не могут найти с марта месяца.

Читать

Нет места даже для «малейших сомнений»: как полицию проверяют на лояльность (1)

ЧП и криминал 14:08

ЧП и криминал 1 комментариев

Проверка лояльности в государственной службе, в том числе в Государственной полиции, стала актуальной темой, которую часто обсуждают как политики, так и общественность. Директор Колледжа Государственной полиции Дмитрий Хоменко в передаче TV24 «Uz līnijas» дал разъяснение о том, как полиция обеспечивает лояльность кандидатов и сотрудников.

Проверка лояльности в государственной службе, в том числе в Государственной полиции, стала актуальной темой, которую часто обсуждают как политики, так и общественность. Директор Колледжа Государственной полиции Дмитрий Хоменко в передаче TV24 «Uz līnijas» дал разъяснение о том, как полиция обеспечивает лояльность кандидатов и сотрудников.

Читать

Шеринг Bolt Drive начнет требовать депозит с некоторых клиентов (1)

Важно 14:03

Важно 1 комментариев

Компания Bolt Drive вводит депозит в размере 100 евро за аренду автомобиля для тех клиентов, которые берут автомобиль в определенные часы.

Компания Bolt Drive вводит депозит в размере 100 евро за аренду автомобиля для тех клиентов, которые берут автомобиль в определенные часы.

Читать

Рейтинги в Риге: неопределившихся становится меньше, поддержка партий растет (1)

Новости Латвии 14:02

Новости Латвии 1 комментариев

До выборов самоуправлений — менее двух недель, и самая ожесточенная борьба развернется за места в Рижской думе. Согласно свежему опросу рижан, проведенному SKDS, в мае выросла поддержка большинства партий, сообщает LSM. При этом в мае уменьшилось число неопределившихся избирателей. Если в апреле почти 31% не знали, за кого голосовать, то сейчас таковых 22,9%. Уменьшилось и число респондентов, заявивших, что не пойдут голосовать.

До выборов самоуправлений — менее двух недель, и самая ожесточенная борьба развернется за места в Рижской думе. Согласно свежему опросу рижан, проведенному SKDS, в мае выросла поддержка большинства партий, сообщает LSM. При этом в мае уменьшилось число неопределившихся избирателей. Если в апреле почти 31% не знали, за кого голосовать, то сейчас таковых 22,9%. Уменьшилось и число респондентов, заявивших, что не пойдут голосовать.

Читать

Сидите смирно! Турецкие авиалинии вводят штрафы для непоседливых пассажиров (1)

Для настроения 13:55

Для настроения 1 комментариев

В гражданской авиации Турции вводятся новые меры, направленные на повышение безопасности пассажиров. Теперь за нарушение правил поведения после посадки самолета предусмотрены денежные штрафы.

В гражданской авиации Турции вводятся новые меры, направленные на повышение безопасности пассажиров. Теперь за нарушение правил поведения после посадки самолета предусмотрены денежные штрафы.

Читать

Корабль Starship Илона Маска взорвался над Индийским океаном (1)

Наука и технологии 13:42

Наука и технологии 1 комментариев

Девятый испытательный полёт космического корабля компании SpaceX завершился неудачей. Маск обещает увеличить частоту запусков.

Девятый испытательный полёт космического корабля компании SpaceX завершился неудачей. Маск обещает увеличить частоту запусков.

Читать