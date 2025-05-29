«Закрыть границы и жить, как в СССР, который никуда не пускал?» Браже оценивает такой вариант

В разговоре министр затронула и тему дипломатических представительств. По её словам, работа посольства Латвии в России регулируется Венской конвенцией о дипломатических сношениях, в которой чётко прописано, что дипломаты имеют право делать, а что — нет. Одна из ключевых функций посольства, как подчеркнула Браже, — это «сбор информации законным способом».

«Конечно, важно понимать друзей, но ещё важнее — попытаться понять, что происходит в головах недругов», — отметила она. Министр привела в пример донесения латвийских посланников из 1930-х годов, в которых, по её словам, содержались «немало серьёзных предупреждений о происходящем в СССР», но, возможно, эти сигналы не были должным образом восприняты.

Вторая важная задача латвийского посольства, по словам Браже, — предоставление консульских услуг. Она напомнила, что в России проживают граждане Латвии, которым может потребоваться, например, заменить документы или получить помощь в случае кризисной ситуации.

Министр также поставила перед участниками передачи риторический вопрос: должна ли Латвия «закрыть границы и жить, как когда-то в СССР, который никого никуда не пускал?» По мнению Браже, если страна выберет такой путь, нужно будет принимать чёткие решения, как это будет реализовано. Это один из возможных вариантов, а другой — ограничить поездки в Россию. Она добавила, что существует ряд дополнительных мер, которые она также поддерживает, но это, как подчеркнула министр, вопрос политического выбора.

Говоря о России, Браже допустила, что и российская сторона, находясь в Латвии, может заниматься сбором информации. Она отметила, что в стране проживают граждане России, а также те, кто остался после вывода советских войск и вышел здесь на пенсию. Также министр напомнила, что численность персонала в посольствах Латвии и России была значительно сокращена, а дипломатические отношения на уровне послов между странами в настоящее время отсутствуют. При этом, как добавила она, «нужно понимать», что другие страны Европы по-прежнему представлены в Москве на уровне послов.