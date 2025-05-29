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В четверг полиция устроила рейд на привокзальной площади в Риге

Редакция PRESS 29 мая, 2025 20:55

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LETA

29 мая, в четверг Госполиция провела усиленные контрольные мероприятия по обеспечению общественного порядка в районе Центрального железнодорожного вокзала Риги и расположенного рядом торгового центра Origo, сообщает агентство LETA.

В ходе проверок у людей выборочно проверяли документы. Работала группа кинологов.

На этот раз в рейде участвовало пять экипажей полиции. В предыдущие облавы стражи правопорядка успешно ловили в толпе людей, хранящих при себе или распространяющих наркотики.

Результаты этого рейда будут объявлены позднее.

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