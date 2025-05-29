В четверг полиция устроила рейд на привокзальной площади в Риге

Вечером вторника, на территории Дзинтарского лесопарка в Юрмале, произошла трагедия, потрясшая как местных жителей, так и сотрудников парка. Молодой человек, по словам очевидцев, после непродолжительной, задумчивой прогулки по аллеям, поднялся на смотровую башню, а спустя мгновение — прыгнул вниз с высоты около 20 метров. Полученные травмы оказались смертельными — он скончался на месте происшествия, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
Вечером вторника, на территории Дзинтарского лесопарка в Юрмале, произошла трагедия, потрясшая как местных жителей, так и сотрудников парка. Молодой человек, по словам очевидцев, после непродолжительной, задумчивой прогулки по аллеям, поднялся на смотровую башню, а спустя мгновение — прыгнул вниз с высоты около 20 метров. Полученные травмы оказались смертельными — он скончался на месте происшествия, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.