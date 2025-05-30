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В субботу Юрмала ярко и весело открывает летний сезон : программа

Редакция PRESS 30 мая, 2025 11:17

Для настроения 0 комментариев

В субботу, 31 мая, в солнечной Юрмале стартует долгожданный Курортный фестиваль — грандиозное открытие летнего сезона, которое нельзя пропустить! Город превращается в одну большую праздничную площадку: с 12:00 до полуночи вас ждёт фейерверк впечатлений, музыка, танцы, шоу и незабываемые эмоции.

Кульминация дня — потрясающее шоу над пляжем Майори, мощный концерт под открытым небом с участием легенды латвийского рока Иво Фоминса, дерзких Singapūras Satīns и энергичных Dagamba. А финальной точкой станет волшебный фейерверк в 23:00, синхронизированный с музыкой!

Улица Йомас с 12:00 до 22:00 превратится в ритмичное сердце Юрмалы. Музыка всех жанров, диджей-сеты, фотозоны, мастер-классы пляжной моды и даже зажигательные пенные вечеринки — всё для вашего настроения!

В парке Хорна с 12:00 до 14:30 откроется образовательная зона «Учись в Юрмале!» — отличный шанс узнать больше о местных учебных заведениях и попробовать себя в творческих и спортивных активностях.

А с 15:00 здесь же начнутся живые выступления: на сцене появится нежная и искренняя Элизабете Гайле, а затем — самобытные коллективы Юрмалы.

В Майори на стоянке будет проходить праздник вкуса — Street food Jūrmala! С 12:00 до 22:00 вы сможете попробовать кулинарные шедевры уличной кухни. Детей ждут игры, мини-гольф, встреча с пожарными и турнир по настольным играм.

На пляже Майори с 12:00 начнёт работу песочная студия, где будут создаваться скульптуры… котов! Вдохновением послужила любимая поэтесса Юрмалы — Аспазия.

В Дзинтари с 12:00 до 18:00 раскинется ярмарка современного дизайна — уникальные изделия мастеров и фермеров Латвии ждут своих новых хозяев.

А на улице Турайдас разместятся экспозиции городов-побратимов и зарубежных посольств. Это редкая возможность познакомиться с культурами мира, не покидая Юрмалу!

Спортсменов и активных жителей приглашают в лесопарк Дзинтари, где пройдёт чемпионат по баскетболу 3×3 — динамика, азарт и отличное настроение гарантированы!

В 15:00 начнётся традиционное праздничное шествие, в этом году посвящённое «Открыткам Юрмалы» и юбилею Райниса и Аспазии. Яркие костюмы, музыка, творчество — колонна пройдёт от сцены в Майори до пляжа Дзинтари через улицы Пилсоню, Йомас и Турайдас.

А вечером — вновь к пляжу! Летящие в небе самолёты, живой звук, танцы на песке, световое шоу и фейерверк — всё, что нужно для волшебного начала лета.

Дополнительные поезда помогут вам без проблем добраться домой:

В сторону Риги — в 00:31 со станции Майори
В сторону Тукумса — в 00:16 со станции Майори

Подробная программа здесь 

ФОТО с портала visitjurmala

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