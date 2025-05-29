Как так вышло? Под Добеле произошло ДТП с участием военной техники

Сегодня в Сейме голосовали за поправки к внутренним правилам Сейма. Согласно этим поправкам, русскоязычным депутатам будут запрещено общаться между собой, а также с посетителями, на русском языке. Для любой коммуникации в стенах Сейма использовать можно будет только латышский язык.