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«Дочь орет? Ну ударь ее о стенку головой»: Вера Полозкова о жутких подробностях семейной жизни

СтарХит 29 мая, 2025 10:25

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Вера Полозкова была пять лет замужем за Александром Бганцевым. Пара воспитывала сыновей: Федора и Савву. После расставания у поэтессы родилась дочь Арина. Имя отца девочки держится в секрете.

Вера уверяла, что расставание с Александром Бганцевым прошло на мирной ноте. Мужчина даже возвращался в семью после развода, чтобы помогать с сыновьями и дочерью. Казалось, он тепло принял девочку, не отделяя от родных. Поклонников трогали отношения бывших супругов, однако сегодня Полозкова раскрыла неприятную правду. За внешней идиллией скрывалась пугающая драма.

В личном блоге поэтесса поделилась страшными цитатами Александра. Оказалось, мужчина все эти годы унижал Веру, называл грязью и прочими грубыми словами. Более того он требовал от нее прерывать беременности.

«Смейся, недолго осталось, к сожалению»; «Лучше бы что-то полезное из роддома привезла»; «Дети были твоей идеей, Вер. Я должен был уйти еще до Федяна»; «Когда ты на аборт? Я тебя из петли доставать не буду, когда она родится»; «Орет она? Ну ударь ее о стенку головой и заткнется» (дочери был месяц, у нее были колики), — лишь малая часть оскорблений Бганцева.

Общественность шокирована словами Александра. Ведь на публике мужчина показывал себя заботливым отцом.

«Моя мама говорила: „Он несчастный. Тебе надо за него молиться“. Мой лучший друг говорил: „Зато он прекрасный отец“. Мой директор говорил: „Я заслужил в этом не участвовать“. Мой издатель говорил: „Ты мне обещала, что мы не будем больше о мудаках“. Моя подруга говорила: „Ненависть, которой он полон, видно в воздухе, вера“. Его мать говорила: „Первые десять лет невыносимо. потом ты привыкнешь“.

Через десять лет я попыталась покончить с собой, потому что не понимала, как это остановить. Мы уже расстались, Арише уже было полгода. Пандемия, и он вернулся в квартиру „помогать со старшими“; я всех содержала, у него не было работы и жилья. Он меня нашел с ножом в руке, в луже слез, на полу в кухне. „Вставай — сказал он. — ребенка напугаешь“», — пишет 39-летняя Полозкова.

Поэтесса рассказала, как бывший супруг манипулировал ее чувствами. Мужчина систематически внушал Вере, что она виновата во всем и высмеивал, заставляя сомневаться в себе.

«Потому что человеку, которому доступен единственный способ питаться — психическое насилие, не нужно с вами „мириться“, не нужно „искать выход из кризиса“. Не нужно с вами ни в терапию, ни к адвокату — какой бы безрукой, тупой и страшной он вас ни называл, он меньше всего хочет, чтобы вы уходили, и всячески будет этому препятствовать, когда вы попробуете. Вы его еда. Ему важно постоянно делать вам больно, но не добивать. Чем раньше вас посетит это прозрение — оно обычно случается, когда вы впервые видите его сияющим, а вас доводят до ора или рыдания (ну видишь, я же говорю, ты больная совсем), тем раньше вы спасетесь. Развод/бегство/переезд не всегда выход, когда у вас общие дети.

Вам нужно перестать ждать, будто что-то может „наладиться“ или „измениться“. Перестать ждать, что кто-то что-то признает, попросит прощения. Этого не случится. Все будет только хуже и страшнее, а потом вы начнете болеть и рассыпаться. Я пишу это по единственной причине: мне хочется предостеречь всех, кто еще питает иллюзии. у меня ушло на это шесть лет. У меня не было отца. Мне казалось, что лучше такой, чем никакого совсем. Но нет. Лучше никакого совсем», — заключила она.

ФОТО из соцсетей

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