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Визит уровня Роналду: iShowSpeed прилетел в Ригу после приёма у премьер-министра Эстонии

Редакция PRESS 15 июля, 2025 13:42

Для настроения 0 комментариев

Scanpix (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) INVW

В Риге приземлился американский стример и ютубер Дэррин Уоткинс-младший, более известный под псевдонимом iShowSpeed. У него более 42 миллионов подписчиков на YouTube, TikTok и других платформах, а его трансляции стабильно собирают миллионы просмотров.

Накануне визита в Латвию Айшо Спид прибыл в соседнюю Эстонию, где его лично встретил премьер-министр страны — что говорит о масштабе его влияния и узнаваемости среди молодёжи по всему миру. Кто такой iShowSpeed? iShowSpeed стал всемирно известным благодаря своему харизматичному и экспрессивному стилю ведения стримов, а также своей любви к футболу, особенно к Криштиану Роналду.

Он регулярно общается с подписчиками в прямом эфире, участвует в челленджах и путешествует по разным странам, знакомясь с культурами и обычаями. Его приезд в любую страну автоматически привлекает внимание огромной глобальной аудитории.

Почему это важно для Латвии?

Прилет iShowSpeed в Латвию — событие, которое не стоит недооценивать. Его аудитория — это десятки миллионов молодых людей по всему миру, и всё, что он публикует, мгновенно становится вирусным. Если он решит рассказать о своём пребывании в Латвии, это может стать мощной бесплатной рекламой для страны. Это также шанс для популяризации Латвии как туристического направления среди молодёжи.

Каждое видео или пост от iShowSpeed в Риге — это потенциальные миллионы просмотров, и, как показывает пример Эстонии, власти соседних стран уже понимают, какое влияние может оказывать цифровой инфлюенсер такого уровня.

Ожидается, что iShowSpeed посетит несколько достопримечательностей в Риге и, возможно, выйдет в прямой эфир прямо с улиц латвийской столицы. Туристические службы Латвии уже выразили надежду, что визит звезды поможет повысить интерес к стране среди нового поколения путешественников.

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