«У пенсионеров ненормально много денег!» Пусть лучше сами потратят эти тысячи, и не отдадут жуликам

Его выступление привлекло внимание прямотой и спорной точкой зрения — зачем пенсионерам вообще нужны десятки тысяч евро накоплений, если телефонные мошенники могут выманить их за один день?

Он призывает пожилых людей не копить чрезмерно, а тратить деньги на себя – на путешествия, отдых, хобби – а не «копить до самой могилы» или оставлять внукам.

«У пенсионеров в Латвии ненормально много денег! Они такие богатые! У латвийских пенсионеров накопления от 30 000 евро и выше, потому что в последнее время я в новостях читаю: у пенсионеров телефонные мошенники выманивают 10, 20, 30, 40, 50 тысяч евро и больше. У меня вопрос – зачем пенсионерам так много копить?» – риторически спрашивает мужчина, утверждая, что финансовое положение пенсионеров вовсе не такое плохое, как принято считать.

«Вы что, копите эти деньги для своих внуков? Пусть они сами зарабатывают! Вам не нужно им откладывать, вам не нужно им ничего оставлять! Поезжайте в путешествие, может, оно будет последним в жизни – тратьте деньги на себя», – говорит латвиец в видео.

Говоря резкие слова, он утверждает, что в современном мире молодёжь может зарабатывать миллионы в месяц, и поэтому деньги, которые бабушки и дедушки откладывают, им совершенно не нужны.