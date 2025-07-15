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«Ваше отношение просто жестоко!» Дочь не смогла узнать состояние здоровья матери в больнице. Почему?

Редакция PRESS 15 июля, 2025 20:14

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LETA

В Восточной клинической университетской больнице Риги (RAKUS) могут возникнуть сложности с предоставлением информации о состоянии пациента, если контактное лицо, указанное в системе E-veselība, недоступно. Об этом агентству LETA сообщили в больнице, комментируя прозвучавшие в публичном пространстве упрёки.

Пояснение RAKUS было сделано после того, как журналистка Илзе Шикоре в социальной сети "X" указала, что её мать провела в Восточной больнице более 13 часов, но она как зарегистрированное доверенное лицо за всё это время так и не получила никакой информации о состоянии здоровья матери.

«Моя мама уже 13 часов в больнице. Все эти часы мы пытались узнать, как она себя чувствует. Ваше отношение просто жестоко! Вы можете оправдываться своими протоколами и заботой о пациентах — всё это пустые слова. У любого пациента есть семья, которая переживает и хочет знать», - пишет Илзе Шикоре.

В больнице пояснили, что в соответствии с требованиями по защите персональных данных информацию о пациенте могут предоставлять только специалисты, участвующие в процессе лечения, и только тем лицам, которые указаны в системе как уполномоченные.

Сотрудники больницы, не задействованные в лечении, не имеют права раскрывать данные о здоровье пациента — даже если им звонят третьи лица. Более того, подобная коммуникация может затруднять как уход за пациентом, так и работу медучреждения в целом.

В RAKUS подчеркивают, что в экстренных случаях в первую очередь оказывается неотложная медицинская помощь и стабилизируется состояние пациента. Когда больной поступает в отделение и диагноз становится более ясным, лечащий врач или его уполномоченное лицо предоставляет семье подробную информацию.

Связь с контактными лицами осуществляется по номерам телефонов, указанным в системе E-veselība.

Если же родственники пациента не отвечают на звонки или недоступны, передача информации может задержаться. В таком случае сотрудники больницы не имеют права предоставлять сведения другим лицам, отмечают в учреждении.

По словам представителей RAKUS, в описанной Шикоре ситуации врачи пытались связаться с контактными лицами, указанными в E-veselība. В конечном итоге удалось дозвониться до одного из указанных лиц, которому и была предоставлена информация о состоянии пациентки и возможностях её навещать.

RAKUS призывает граждан с пониманием относиться к установленному порядку, так как любые отклонения могут затруднить уход за пациентами и работу медицинского учреждения. Больница может действовать и предоставлять информацию только в рамках действующего регулирования.

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