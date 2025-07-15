«Ваше отношение просто жестоко!» Дочь не смогла узнать состояние здоровья матери в больнице. Почему?

Mana mamma jau 13h ir @Aslimnica. Visu šo stundu laikā ir mēģināts noskaidrot viņas stāvokli. Jūsu attieksme ir vienkārši nežēlīga! Varat atrunāties ar saviem protokoliem un rūpēm par pacientiem, tas viss ir muļķības. Jebkuram pacientam ir mājās ģimene, kurā uztraucas un grib ⬇️— Ilze Šikore (@vanadziene) July 14, 2025
Пояснение RAKUS было сделано после того, как журналистка Илзе Шикоре в социальной сети "X" указала, что её мать провела в Восточной больнице более 13 часов, но она как зарегистрированное доверенное лицо за всё это время так и не получила никакой информации о состоянии здоровья матери.
«Моя мама уже 13 часов в больнице. Все эти часы мы пытались узнать, как она себя чувствует. Ваше отношение просто жестоко! Вы можете оправдываться своими протоколами и заботой о пациентах — всё это пустые слова. У любого пациента есть семья, которая переживает и хочет знать», - пишет Илзе Шикоре.
В больнице пояснили, что в соответствии с требованиями по защите персональных данных информацию о пациенте могут предоставлять только специалисты, участвующие в процессе лечения, и только тем лицам, которые указаны в системе как уполномоченные.
Сотрудники больницы, не задействованные в лечении, не имеют права раскрывать данные о здоровье пациента — даже если им звонят третьи лица. Более того, подобная коммуникация может затруднять как уход за пациентом, так и работу медучреждения в целом.
В RAKUS подчеркивают, что в экстренных случаях в первую очередь оказывается неотложная медицинская помощь и стабилизируется состояние пациента. Когда больной поступает в отделение и диагноз становится более ясным, лечащий врач или его уполномоченное лицо предоставляет семье подробную информацию.
Связь с контактными лицами осуществляется по номерам телефонов, указанным в системе E-veselība.
Если же родственники пациента не отвечают на звонки или недоступны, передача информации может задержаться. В таком случае сотрудники больницы не имеют права предоставлять сведения другим лицам, отмечают в учреждении.
По словам представителей RAKUS, в описанной Шикоре ситуации врачи пытались связаться с контактными лицами, указанными в E-veselība. В конечном итоге удалось дозвониться до одного из указанных лиц, которому и была предоставлена информация о состоянии пациентки и возможностях её навещать.
RAKUS призывает граждан с пониманием относиться к установленному порядку, так как любые отклонения могут затруднить уход за пациентами и работу медицинского учреждения. Больница может действовать и предоставлять информацию только в рамках действующего регулирования.