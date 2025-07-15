Странная инфляция

Говоря простым языком, инфляция — это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги в экономике, который приводит к снижению покупательной способности. Иначе говоря, за те же деньги можно купить меньше товаров и услуг, чем раньше. Если верить официальной статистике, то объем покупок, на который в мае 2024 года требовалось 100 евро, теперь обходится в 103,6 евро. Не знаю, откуда берутся такие данные, но достаточно сходить в магазин, чтобы в них усомниться.

Так, если в прошлом году десяток куриных яиц можно было приобрести от 1 евро до 1,3 евро, то теперь в супермаркетах одной из крупных торговых сетей яйца начали продавать поштучно — по 30 евроцентов. Следовательно, десяток обходится уже в 3 евро. Рост цены за год составил почти 300%. А вот цена куриного филе всего за месяц выросла с 6,5 до 7,8 евро, или на 30%. Свежая капуста — по 2 евро за килограмм, картофель — по 80 центов. Такие ценники уже никого не удивляют.

Накануне праздника Лиго на рижском Центральном рынке проходила ярмарка литовских товаров. Привезли наши южные соседи и свою фирменную колбасу, копченое мясо. Особое внимание покупателей привлекла бастурма — литовский мясной деликатес. Цена, на первый взгляд, казалась вполне демократичной: 5,5 евро. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось: это стоимость 100 граммов. Таким образом, килограмм товара обходился в 55 евро!

Дорожают не только продукты. К примеру, мой интернет-провайдер повысил стоимость услуг с 16 до 18 евро, или на 11,5%. С 1 июля увеличился и тариф на электроэнергию. Теперь потребителям придется оплачивать отделение латвийских энергосетей Латвии от систем России и Беларуси. В счетах появляется новая составляющая. Оператор поясняет, что домохозяйству, потребляющему около 100 киловатт-часов в месяц, дополнительно придется платить около 30 евроцентов. Однако к этой сумме автоматически прибавляется НДС в размере 21%.

Доходы в казну продолжают расти

Как бы цинично это ни звучало, но государству рост цен приносит конкретный дополнительный доход. Ведь у нас все товары и услуги облагаются налогом на добавленную стоимость в размере 21%. А чем выше цена, тем больше и сумма налога. Лишь на местные фрукты, овощи и ягоды действует сниженная ставка НДС — 12%.

Неоднократные попытки оппозиции добиться снижения НДС и на другие местные продукты питания остаются безрезультатными. Ведь налог на добавленную стоимость — один из самых легко собираемых.

Казалось бы, государство должно стимулировать экономику, создавая условия, при которых люди могут зарабатывать больше. Тем более что работодатели регулярно заявляют о необходимости снижения налогов на рабочую силу. А что происходит на самом деле?

Каждый год в Латвии повышается минимальная заработная плата. С 1 января этого года она составляет 740 евро в месяц. Это преподносится как невообразимое благо для низкооплачиваемых категорий работников. Однако, чтобы выплатить такую сумму, работодатель должен фактически потратить 914,93 евро. Разница уходит на налоги — прежде всего на социальные взносы, которые составляют 34,09% от зарплаты сотрудника. В денежном выражении это 252,27 евро.

Более того, у нас действует закон: даже если человек работает всего один час в неделю по договору, работодатель обязан уплатить за него все те же 252,27 евро налогов.

Конечно, чиновникам и депутатам, получающим стабильно растущие оклады из государственного или муниципального бюджета, выгодно ежегодное повышение необлагаемого минимума — ведь от него зависит размер их жалованья. А вот для малого бизнеса каждое такое повышение — еще один шаг к банкротству.

Число жителей в стране стабильно сокращается, а значит, становится меньше и покупателей. Чтобы выжить, торговцам приходится повышать цены — иначе они просто не смогут покрыть расходы на аренду, налоги и зарплату работникам.

Популистские меры

На этом фоне говорить о том, что предложенные Министерством экономики меры будут действительно эффективными, как-то несерьезно. Планируется создать так называемую корзину низких цен — список из примерно 50 товаров с минимальными ценами, которые будут регулярно обновляться.

Ежедневно торговые сети обязаны передавать информацию о самых низких ценах в Центральное статистическое управление, которое, в свою очередь, будет публиковать их на интернет-сайте Министерства экономики. В ведомстве надеются, что таким образом удастся снизить цены на основные продукты на 20%.

Соответствующий меморандум между представителями властей и торговцев был подписан еще 27 мая.

Между тем значительная часть покупателей и без того ориентируется исключительно на акционные товары. Однако и их стоимость, особенно в сравнении с прошлогодней, уже трудно назвать выгодной. Взять хотя бы куриные яйца: сейчас даже с максимальной скидкой десяток обходится в 1,99 евро, тогда как год назад такая же упаковка со скидкой стоила всего 0,99. Что ж, за более комфортные условия содержания кур-несушек, за которые активно ратовали защитники животных, теперь придется платить всем.

Секреты выживания

Все эксперты единогласно утверждают: цены на товары и услуги продолжат расти, приближая большую часть жителей Латвии к черте выживания. Осваивать азы экономии придется всем. Существенно сократить ежедневные расходы поможет простая привычка: заранее составлять список необходимых продуктов на неделю и посещать супермаркет лишь один раз, строго придерживаясь этого списка.

В нем обязательно должны быть молочные продукты (молоко, творог, кефир, сметана, сыр и др.) и овощи (чеснок, лук, морковь — еженедельно, остальные овощи и фрукты — по сезону). Также стоит включить мясо. Свинина хоть и дорожает, но пока еще остается дешевле курятины. Однако увлекаться ею не стоит: жирное мясо — не лучший выбор для здоровья. Ориентируйтесь на курятину, но не на дорогое филе, а на более доступные по цене ножки и крылышки.

Дома должен быть запас круп — это недорого и питательно. И наконец, растительное масло — без него не обойтись. Для жарки подойдет самое простое — рафинированное и дезодорированное.

Благодаря этим базовым продуктам всегда будет что приготовить. Все остальное можно докупать по мере необходимости.

Откажитесь от полуфабрикатов — они не только менее полезны, но и заметно дороже. К цене исходного продукта прибавляются затраты на его обработку и дополнительную упаковку. Это же правило касается, например, рыбного филе или мясного фарша. Гораздо выгоднее покупать целую тушку курицы или рыбы — из такого количества мяса можно приготовить и суп, и второе блюдо.

Старайтесь избегать импульсивных покупок — чаще всего именно они оказываются бесполезными, но при этом опустошают бюджет.

Следите за акциями: изучить актуальные предложения можно на интернет-сайтах торговых сетей или на портале Министерства экономики. Да, покупать курицу в одном магазине, а яйца — в другом не слишком удобно. Но можно заранее составить список покупок, выделив те, что стоят дороже, и те, которыми можно закупиться впрок, а затем найти магазин со скидками на эти товары.

Составьте еще один список — своих расходов, разделив их на две категории: обязательные (питание, лекарства, коммунальные платежи) и необязательные (развлечения, спонтанные покупки). Откажитесь от посещения общепита и готовьте дома. Однако, оптимизируя расходы, не стоит экономить на продуктах питания и лечении. Некачественные продукты или лекарства могут привести к гораздо более серьезным тратам, которые сведут к минимуму всю выгоду от экономии.

Александр ФЕДОТОВ