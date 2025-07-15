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Конфликт в 15-м троллейбусе: за разжигание межнациональной ненависти задержаны двое мужчин

Редакция PRESS 15 июля, 2025 17:57

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LETA

3 июля в Риге двое ранее судимых мужчин напали на женщину в 15-м троллейбусе, преступление было продиктовано межнациональным конфликтом, сообщили в Госполиции. В результате нападения пострадала гражданка Латвии 1957 г.р. Также было повреждено принадлежащее ей имущество.

По факту нападения был начат уголовный процесс. 10 июля сотрудники Госполиции и Службы госбезопасности задержали подозреваемых — ранее неоднократно судимых мужчин 1986 и 1989 г.р.

Один из них дважды был судим за угрозы убийства или нанесение тяжких телесных повреждений, за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которого пострадавшему были причинены легкие телесные повреждения.

Его подельник ранее был судим за умышленную порчу чужого имущества.

10 июля по месту проживания задержанных провели обыски, а 11 июля Рижский городской суд выдал санкцию на арест задержанных. Уголовная полиция продолжает расследование.

В связи с произошедшим возбужден уголовный процесс по третьей части статьи 78 Уголовного закона — за действия, направленные на разжигание национальной розни или вражды, если они связаны с насилием или угрозами, либо если они совершены организованной группой. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и надзор пробации на срок до трёх лет или без такового.

Уголовный процесс дополнительно квалифицирован по первой части статьи 185 Уголовного закона — за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, либо кратковременного лишения свободы, либо надзора пробации, либо общественных работ, либо денежного штрафа.

Сотрудники правоохранительных органов призывают жителей, ехавших 3 июля с 12:07 на троллейбусе № 15 «Rīgas Satiksme» в направлении центра Риги, а также тех, кто находился на остановке «Улица Эмилияс Беньяминас» в направлении центра Риги 3 июля в 12:10 и кто также мог стать жертвой или свидетелем указанных преступлений, откликнуться! С Государственной полицией можно связаться по телефонам 20223230 или 112.

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