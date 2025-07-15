Четыре коалиционные партии в Рижской думе решили действовать "демократично" и примеру "старших товарищей" из Сейма не следовать - на все эти посты были избраны только депутаты от коалиции! Иными словами, нужно было просто подкормить своих! Помнится, целую бурю эмоций в социальных сетях вызвала новость о том, что главный борец с русским языком Лиана Ланга стала одним из заместителей мэра в финансовом комитете - по закону именно мэр возглавляет финансово-административный комитет.

"Как это человек со средним образованием может "отвечать" за бюджет города?" - сокрушались многие. А кто вам сказал, что Ланга будет за что-то отвечать? Ее назначили на эту должность только для того, чтобы она могла получать прибавку к жалованью: рядой депутат получает "на руки" 1300 евро, а зампредседателя - около 2000 евро!

Спрашивается: а когда же реально дума начнет работать? Думаю, что не скоро - едва ли это случится летом. Да и зачем работать, если зарплата и так идет?! А рижане все еще ждут от "хозяев города" решений горящих проблем столицы: разваливающие мосты, добитые тротуары, нереновированный жилой фонд, пустующий центр и отсутствие инвестиций, отток населения... Дождутся ли? Очень сомневаюсь!