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А у кормушки все спокойно… Андрей Козлов о первых неделях работы новых столичных властей (1)

Редакция PRESS 15 июля, 2025 14:39

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Рижская дума, как известно, приступила к работе. Хотя "работать" - это слишком громко сказано. Все три недели новая правящая коалиция, в которую сбежались консерваторы и крайне левые политики (удивительный союз!), занималась распределением хорошо оплачиваемых должностей. Всего для дележа было доступно 27 постов: мэр, три вице-мэра, 7 председателей комитетов и 16 заместителей председателей комитетов. За все эти должности депутатам доплачивается.

Четыре коалиционные партии в Рижской думе решили действовать "демократично" и примеру "старших товарищей" из Сейма не следовать - на все эти посты были избраны только депутаты от коалиции! Иными словами, нужно было просто подкормить своих! Помнится, целую бурю эмоций в социальных сетях вызвала новость о том, что главный борец с русским языком Лиана Ланга стала одним из заместителей мэра в финансовом комитете - по закону именно мэр возглавляет финансово-административный комитет.

"Как это человек со средним образованием может "отвечать" за бюджет города?" - сокрушались многие. А кто вам сказал, что Ланга будет за что-то отвечать? Ее назначили на эту должность только для того, чтобы она могла получать прибавку к жалованью: рядой депутат получает "на руки" 1300 евро, а зампредседателя - около 2000 евро! 

Спрашивается: а когда же реально дума начнет работать? Думаю, что не скоро - едва ли это случится летом. Да и зачем работать, если зарплата и так идет?!  А рижане все еще ждут от "хозяев города" решений горящих проблем столицы: разваливающие мосты, добитые тротуары, нереновированный жилой фонд, пустующий центр и отсутствие инвестиций, отток населения... Дождутся ли? Очень сомневаюсь!

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Комментарии (1) 74 реакций
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