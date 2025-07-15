Пора перевернуть страницу? Что Раймонд Паулс сказал девушке на концерте в Межапарке

Видео, где Паулс за роялем обменивается шуткой с девушкой в национальном костюме, держащей ноты, стало вирусным. Что именно сказал композитор, остается загадкой, но широкая улыбка девушки намекает: Маэстро в своем репертуаре — остроумный и обаятельный. Пользователи в Сети гадают, о чем была шутка. «Наверняка спросил, кто написал такую классную песню!» — смеется один из комментаторов. Другой предположил: «А вдруг он поинтересовался, куда она идет после концерта?»

Этот теплый эпизод добавил празднику особого уюта, напомнив всем, что Паулс — не только музыкальный гений, но и мастер создавать настроение.

Комментаторы тут же стали выдвигать свои версии "случившегося":

-Слушая концерт , тоже обратила на это внимание. Атмосфера была непередаваемая . ... Возможно, прекрасная девушка так увлеклась Праздником и Раймондом Вольдемаровичем ...... Вообщем , осмелюсь предположить , что он напомнил ей , что пора перевернуть страницу.., так как ..после его слов , оба они радостно улыбнулись , и девушка перевернула страницу , дальше Маэстро стал опять " серьёзным " ....

-Улыбка Паулса дорогого стоит. Это же так редко бывает.

ФОТО скриншот видео из Фейсбука