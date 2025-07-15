Завалил экзамен в 9-ом классе? Прямой путь в профучилище: министры нашли выход для двоечников

Правительство внесло изменения в правила приема на обучение по программам профессионального и общего образования и отчисления с них, а также в положения о государственном стандарте среднего профобразования и государственном стандарте профобразования.

Согласно новым нормам, учащимся, получившим в 9-м классе по всем предметам оценку не менее 4 баллов, но не набравшим достаточного балла по одному из государственных экзаменов, будет предоставлена возможность продолжить обучение по программе профобразования. Им помогут продолжить обучение по общеобразовательному предмету, по которому они не получили оценку, для успешной сдачи госэкзамена и получения свидетельства об основном образовании.

Подростки получат возможность освоить такие программы профобразования, как «Парикмахерское дело», «Услуги общественного питания», «Садоводство», «Деревообработка», «Социальное обеспечение», «Технология производства швейных изделий».

Эти программы будут преподавать в профессиональных учебных заведениях, подчиненных МОН и самоуправлениям: Рижском техникуме туризма и творческой индустрии, Циравском отделении Кандавского сельскохозяйственного техникума, Алсвикском отделении Смилтенского техникума, Бебренской общеобразовательной и профессиональной средней школе, Даугавпилсском техникуме технологий и туризма, Краславском отделении Рижского государственного техникума, Елгавской ремесленной средней школе и Добельской ремесленной и общеобразовательной средней школе.

Сохраняется и возможность повторного обучения в 9-м классе с получением поддержки в соответствии с индивидуальным образовательным планом обучения, чтобы ребенок мог приобрести недостающие знания, навыки и получил право на продолжение обучения по программе среднего общего образования.

В обоих случаях учащимся будут оказаны индивидуальные меры поддержки, включая привлечение ментора.

Разработка индивидуального плана и индивидуальная поддержка для учащихся, которые останутся на второй год в 9-м классе или будут приняты в профессиональное учебное заведение, обеспечиваются в рамках политики сплочения Европейского Союза (мероприятие 4.2.3.1. «Комплексная программа сотрудничества «школа-сообщество» для снижения риска исключения из образовательных учреждений»).