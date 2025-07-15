«Последствия осознаю»: родителям придется объяснять, почему они не хотят делать прививку ребенку

Ранее распространялись слухи о якобы уголовной ответственности за отказ от вакцинации, однако Министерство здравоохранения подчёркивает, что цель изменений — повысить информированность родителей. Для этого будет обновлена форма отказа от вакцинации: в ней укажут потенциальные риски для здоровья при заражении заболеваниями, которые можно предотвратить с помощью прививок.

Хотя в Латвии вакцинация входит в систему обязательного обеспечения, прививки не проводятся в принудительном порядке. Письменный отказ служит доказательством того, что врач обсудил с родителями важность вакцинации и её последствия. В Минздраве подчёркивают: родителям, отказавшимся от вакцинации своих детей, не грозит уголовная ответственность.

Как пояснили в Минздраве, некоторые родители по-прежнему не относятся к вакцинации достаточно серьёзно, поэтому в новой форме отказа появится более подробная информация о рисках для здоровья непривитого ребёнка в случае тяжёлого заболевания.

Чтобы усилить осознанность родителей, в анкету добавят сведения о возможных осложнениях, связанных с инфекциями, от которых существуют прививки, а также объяснят, чем может грозить отказ другим людям — например, тем, кого по состоянию здоровья прививать нельзя.

В анкете нужно будет подтвердить осведомлённость о рисках при отказе от конкретной вакцины и признать, что у ребёнка могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем. Минздрав также учёл замечания общественности и медицинского сообщества, полученные в ходе обсуждения. Для удобства анкета теперь будет универсальной и подойдёт как для детей, так и для взрослых — достаточно заполнить нужные поля.

Список вакцин в анкете будет сокращён: останутся только те, что включены в официальный календарь прививок. Сезонные и рекомендованные вакцины указываться не будут, однако при необходимости врач сможет вписать нужную информацию самостоятельно. Также подчёркивается, что медицинские специалисты не должны быть перегружены оформлением отказов от сезонных прививок, особенно если речь идёт о группах риска. Кроме того, отказ от коммерчески доступных вакцин может быть обусловлен финансовыми возможностями пациента.

Поправки были приняты после трагического случая в сентябре прошлого года, когда от дифтерии умер непривитый ребёнок. Эта смерть вызвала широкий общественный резонанс и дискуссию о том, насколько родители ответственны за здоровье своих детей и предотвращение смертей от инфекций, от которых можно защититься с помощью бесплатных вакцин.