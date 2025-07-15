Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 16. Июля Завтра: Estere, Hermine
Доступность

«Последствия осознаю»: родителям придется объяснять, почему они не хотят делать прививку ребенку

Редакция PRESS 15 июля, 2025 20:23

Новости Латвии 0 комментариев

В будущем родители, которые отказываются от вакцинации своих детей, должны будут подтвердить, что им известно о возможных серьёзных последствиях для здоровья ребёнка, а также указать причину отказа. Это предусматривают изменения в Правилах вакцинации, утверждённые Кабинетом министров во вторник, 15 июля.

Ранее распространялись слухи о якобы уголовной ответственности за отказ от вакцинации, однако Министерство здравоохранения подчёркивает, что цель изменений — повысить информированность родителей. Для этого будет обновлена форма отказа от вакцинации: в ней укажут потенциальные риски для здоровья при заражении заболеваниями, которые можно предотвратить с помощью прививок. 

Хотя в Латвии вакцинация входит в систему обязательного обеспечения, прививки не проводятся в принудительном порядке. Письменный отказ служит доказательством того, что врач обсудил с родителями важность вакцинации и её последствия. В Минздраве подчёркивают: родителям, отказавшимся от вакцинации своих детей, не грозит уголовная ответственность.

Как пояснили в Минздраве, некоторые родители по-прежнему не относятся к вакцинации достаточно серьёзно, поэтому в новой форме отказа появится более подробная информация о рисках для здоровья непривитого ребёнка в случае тяжёлого заболевания.

Чтобы усилить осознанность родителей, в анкету добавят сведения о возможных осложнениях, связанных с инфекциями, от которых существуют прививки, а также объяснят, чем может грозить отказ другим людям — например, тем, кого по состоянию здоровья прививать нельзя.

В анкете нужно будет подтвердить осведомлённость о рисках при отказе от конкретной вакцины и признать, что у ребёнка могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем. Минздрав также учёл замечания общественности и медицинского сообщества, полученные в ходе обсуждения. Для удобства анкета теперь будет универсальной и подойдёт как для детей, так и для взрослых — достаточно заполнить нужные поля.

Список вакцин в анкете будет сокращён: останутся только те, что включены в официальный календарь прививок. Сезонные и рекомендованные вакцины указываться не будут, однако при необходимости врач сможет вписать нужную информацию самостоятельно. Также подчёркивается, что медицинские специалисты не должны быть перегружены оформлением отказов от сезонных прививок, особенно если речь идёт о группах риска. Кроме того, отказ от коммерчески доступных вакцин может быть обусловлен финансовыми возможностями пациента.

Поправки были приняты после трагического случая в сентябре прошлого года, когда от дифтерии умер непривитый ребёнок. Эта смерть вызвала широкий общественный резонанс и дискуссию о том, насколько родители ответственны за здоровье своих детей и предотвращение смертей от инфекций, от которых можно защититься с помощью бесплатных вакцин.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:10 16.07.2025
Ютюбер прыгал по памятнику Свободы. Не всем это понравилось
Bitnews.lv 6 часов назад
Каждый третий латвиец не может уехать в отпуск за пределы страны
Bitnews.lv 9 часов назад
Латвия нашла деньги на выкуп доли «Telia» в «Tet» и LMT
Bitnews.lv 10 часов назад
ЕС даст каждому автомобилю цифровой паспорт
Bitnews.lv 10 часов назад
Мексика: мой любимый крокодил
Sfera.lv 12 часов назад
Польша: засада на границе
Sfera.lv 12 часов назад
Поражение победителя
Sfera.lv 13 часов назад
Таллин-Рига: успешная работа
Sfera.lv 15 часов назад

Жуть в Даугавпилсе: злодей забрался через окно и забил трубой до смерти спящую жертву

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Южно-Латгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором мужчину обвиняют в умышленном убийстве, совершённом в Даугавпилсе с использованием металлической трубы.

Южно-Латгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором мужчину обвиняют в умышленном убийстве, совершённом в Даугавпилсе с использованием металлической трубы.

Читать
Загрузка

Латвия полностью выкупит доли компаний TET и LMT у шведов: инвестора Валайнис начнет искать уже завтра

Бизнес 20:49

Бизнес 0 комментариев

Латвийское государство полностью выкупит доли технологических компаний SIA "Tet" и SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) у шведского телекоммуникационного концерна "Telia", как постановило правительство во вторник.

Латвийское государство полностью выкупит доли технологических компаний SIA "Tet" и SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) у шведского телекоммуникационного концерна "Telia", как постановило правительство во вторник.

Читать

Бронетранспортеры из Латвии отправляются в Украину: Силиня с визитом в Киеве

Важно 20:43

Важно 0 комментариев

Во вторник, в День украинской государственности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня в ходе рабочего визита в Киев передала Вооруженным силам Украины 15 бронетранспортеров "Patria" латвийского производства, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра.

Во вторник, в День украинской государственности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня в ходе рабочего визита в Киев передала Вооруженным силам Украины 15 бронетранспортеров "Patria" латвийского производства, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра.

Читать

Латвийское радио 4 «Домская площадь» закрывают

Выбор редакции 20:39

Выбор редакции 0 комментариев

Единственную русскоязычную радиостанцию в Латвии, финансируемую из бюджета, ЛР4 "Домская площадь" закрывают. Об этом сообщила радиоведущая Ольга Князева на своей странице в Facebook.

Единственную русскоязычную радиостанцию в Латвии, финансируемую из бюджета, ЛР4 "Домская площадь" закрывают. Об этом сообщила радиоведущая Ольга Князева на своей странице в Facebook.

Читать

Латвийский юрист лишен государственной награды: вероятно, из-за позорного поступка во времена СССР

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Капитул орденов постановил лишить юриста Улдиса Крастиньша ранее присвоенного ему ордена Креста признания, следует из сообщения в официальном издании. Крастиньшу 13 октября 2010 года был вручён орден Креста признания IV степени, сообщает LSM.

Капитул орденов постановил лишить юриста Улдиса Крастиньша ранее присвоенного ему ордена Креста признания, следует из сообщения в официальном издании. Крастиньшу 13 октября 2010 года был вручён орден Креста признания IV степени, сообщает LSM.

Читать

«У пенсионеров ненормально много денег!» Пусть лучше сами потратят эти тысячи, и не отдадут жуликам

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

Один мужчина, который довольно часто ярко высказывается о финансовой ситуации жителей Латвии, на этот раз на платформе TikTok, выступая от имени профиля “Biznesa skola”, прокомментировал доходы и сбережения латвийских пенсионеров.

Один мужчина, который довольно часто ярко высказывается о финансовой ситуации жителей Латвии, на этот раз на платформе TikTok, выступая от имени профиля “Biznesa skola”, прокомментировал доходы и сбережения латвийских пенсионеров.

Читать