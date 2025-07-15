Латвийский юрист лишен государственной награды: вероятно, из-за позорного поступка во времена СССР

Решение о лишении принято на основании статьи закона, которая предусматривает, что награду можно отобрать, если лицо совершило позорный поступок, о котором Капитулу орденов не было известно на момент награждения и который несовместим со статусом награждённого.

В опубликованном уведомлении обоснование решения не раскрывается.

В Канцелярии президента агентству LETA пояснили, что Капитул придерживается прежней практики: решения, принятые на его заседаниях, и обсуждения о вручении или изъятии высших государственных наград не комментируются.

Крастиньш в своё время был судьёй, а затем преподавал уголовное право в вузе. В 2024 году он выпустил мемуары «Изгибы моей жизни», где, как сказано в аннотации, автор «был честен как в отношении себя, так и оценивая политические события того времени».

Газета Diena в 1997 году писала о так называемых делах диссидентов, рассматривавшихся в начале 1980‑х Верховным судом Латвийской ССР; по одному из них судьёй был Крастиньш. В 1983 году он судил руководителя движения за независимость Латвии Яниса Рожкалнса, приговорив его к пяти годам лишения свободы и трём годам ссылки.

Рожкалнс в интервью Латвийскому телевидению вспоминал: «Статья была серьёзная. Восемь томов, которые кабинет Крастиньша подготовил к процессу. Им выгодно было служить советской власти — за это хорошо платили. Границ не существовало. Это часть люстрации, которая давно должна была случиться. Крастиньш не единственный, кто получил орден, противоречащий тому, как он жил».

Супруга Рожкалнса рассказала, что однажды взяла на заседание судa их двойняшек, чтобы муж увидел, как дети подросли, но судья Крастиньш выгнал их из зала: «Мы сели в первом ряду. Завели Яниса, велели всем встать. Тогда судья Крастиньш будто издалека сказал: “Я вижу, что здесь дети, прошу вывести их”. Для меня этот момент, когда Янис увидел детей, был самым важным».

Рожкалнс провёл в заключении четыре года. С тех пор он Крастиньша не встречал и извинений от него не получил: «Любой человек может понять элементарные вещи и раскаяться. Без извинений нет раскаяния».

В своих мемуарах Крастиньш описывает ту ситуацию так: «Если ты выбрал работу судьи, следует рассматривать дела, подведомственные суду. Никто из судей тогда не рассчитывал, что придётся вести политические процессы. Какой судья был свободен, тому и давали конкретное дело. Никому не нравилось разбирать такие дела, ведь это были статьи, которых не должно быть в Уголовном кодексе и по которым не следовало бы наказывать. В то время советская власть не была столь слабой, чтобы её основы могли поколебать отдельные эксцессы».

По доступной в интернете информации, ходатайство о лишении Крастиньша ордена подано в конце 2024 года. В нём утверждалось, что Крастиньш, будучи судьёй Верховного суда Латвийской ССР, «приговорил к смертной казни пятерых человек по политически мотивированному делу, заказанному Кремлём», а также заочно рассмотрел сфабрикованное КГБ дело оппонента режима Питера Лазды и направил его в спецпсихбольницы в России.