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Латвийское радио 4 «Домская площадь» закрывают (1)

Редакция PRESS 15 июля, 2025 20:39

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LETA

Единственную русскоязычную радиостанцию в Латвии, финансируемую из бюджета, ЛР4 "Домская площадь" закрывают. Об этом сообщила радиоведущая Ольга Князева на своей странице в Facebook.

Радио будет закрыто с 31 декабря 2025 года.

Член правления Совета общественных СМИ Санита Уплея-Йегермане ранее объясняла:
«С прошлого апреля у нас есть конкретные критерии и шаги по переходу к новой модели. Сейчас правление объединённых СМИ работает над стратегией, и уже в июле мы представим, что произойдёт после 2026 года. Очевидно, что перемены будут, и роль русского языка уменьшится. Пока не могу сообщить больше».

Латвийские общественные медиа (LSM) разработали стратегические приоритеты на ближайшие четыре года, которые предусматривают существенные изменения в создании и распространении контента. С 2026 года контент на английском, русском и украинском языках будет доступен только в цифровой среде, а программа «Latvijas Radio 4 – Домашняя площадь» будет существовать в нынешнем формате или в линейном вещании только до конца этого года, сообщает LSM.

Цель стратегии LSM — стать единым, мощным в цифровом формате и пользующимся доверием общественности медиаресурсом. Контент будет создаваться в тематических, а не языковых редакциях, отдавая приоритет латышскому языку на телевидении и радио.

Этой новости уже порадовалась идейная вдохновительница #аткриевошаны, депутат Рижской думы Лиана Ланга:

«Публичное информационное пространство Латвии — на одном языке! Ждём информацию о сайте rus.lsm.lv, где, по непонятной причине, 97% контента — на государственном языке России! Это — раскол латвийского государства!»

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Комментарии (1) 13 реакций
Комментарии (1) 13 реакций
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