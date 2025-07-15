Радио будет закрыто с 31 декабря 2025 года.

Член правления Совета общественных СМИ Санита Уплея-Йегермане ранее объясняла:

«С прошлого апреля у нас есть конкретные критерии и шаги по переходу к новой модели. Сейчас правление объединённых СМИ работает над стратегией, и уже в июле мы представим, что произойдёт после 2026 года. Очевидно, что перемены будут, и роль русского языка уменьшится. Пока не могу сообщить больше».

Латвийские общественные медиа (LSM) разработали стратегические приоритеты на ближайшие четыре года, которые предусматривают существенные изменения в создании и распространении контента. С 2026 года контент на английском, русском и украинском языках будет доступен только в цифровой среде, а программа «Latvijas Radio 4 – Домашняя площадь» будет существовать в нынешнем формате или в линейном вещании только до конца этого года, сообщает LSM.

Цель стратегии LSM — стать единым, мощным в цифровом формате и пользующимся доверием общественности медиаресурсом. Контент будет создаваться в тематических, а не языковых редакциях, отдавая приоритет латышскому языку на телевидении и радио.

Этой новости уже порадовалась идейная вдохновительница #аткриевошаны, депутат Рижской думы Лиана Ланга:

«Публичное информационное пространство Латвии — на одном языке! Ждём информацию о сайте rus.lsm.lv, где, по непонятной причине, 97% контента — на государственном языке России! Это — раскол латвийского государства!»