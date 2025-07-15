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«Почему он скачет у Памятника Свободы?» Интернет-звезда IShowSpeed вызвал волну возмущения (ВИДЕО)

Редакция PRESS 15 июля, 2025 18:11

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Интернет-знаменитость "IShowSpeed" своим визитом в Латвию привлёк тысячи поклонников в различных местах, где он появлялся. Популярный стример и ютубер посетил Агенскалнский рынок, парк Победы, памятник Свободы, а также здание Латвийского радио на Домской площади. Но далеко не всем понравилось, как он вел себя в гостеприимной Латвии.

В Рижском аэропорту "IShowSpeed" встречали министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), а также депутат Рижской думы и бывший боксер Майрис Бриедис (Стабильности!). Позже стример побывал на рынке, где попробовал традиционные латвийские блюда. В парке Победы он пёк хлеб и посадил дерево.

Затем "IShowSpeed" отправился к памятнику Свободы, где его ждали несколько тысяч поклонников, а также президент Латвийской федерации баскетбола и бывший президент страны Раймонд Вейонис. Однако именно поведение ютубера у памятника Свободы вызвало бурную волну возмущения в социальной сети "X" (бывший Twitter).

Боксер Кристапс Зутис написал: «Чернокожий стример ест банан рядом с бывшим президентом страны у Памятника Свободы. Где ваше уважение к латвийскому, только что прошли Праздники песни».

Журналистка Элита Вейдемане возмутилась: «Что это вообще такое? Почему он скачет у Памятника Свободы?»

Кристапс добавил: «Новая традиция — теперь иностранцам разрешено прыгать на нашем Памятнике Свободы, если у тебя миллион подписчиков в соцсетях».

Эрнест: «Ратниекс, какой тариф за такое представление на Памятнике Свободы? У меня тут парочка стримеров из Риги тоже хотят выступить. Спрашивают, сколько денег надо собрать».

Эдийс: «Каким образом он продвигал Ригу? Назвав Даугаву океаном? Кто вообще это организовал?! И ещё сопровождение с охраной…»

Линда: «Футбольные фанаты запускают салют возле памятника — фу, всё плохо. Какой-то ютубер крутит сальто у подножия памятника — всё классно, аплодируем».

Kvadrāts: «Прекрасно. Пару дней назад восхищались народными традициями, а теперь какой-то обезьян кувыркается у памятника Свободы, а эти малолетние идиоты хлопают в ладоши. И ещё министр встречает…»

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Обновлено: 04:10 16.07.2025
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