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Кремлю «нужно время» для анализа ультиматума Трампа

© Deutsche Welle 15 июля, 2025 17:47

Мир 0 комментариев

Новые заявления президента США по Украине - "весьма серьезные", и руководству РФ "нужно время" для того, чтобы из проанализировать, сказал Песков. МИД России пригрозил продолжением войны, сообщает DW.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 15 июля прокомментировал прозвучавшую накануне угрозу Дональда Трампа ввести против РФ жесткие санкции, если она не закончит войну в Украине в течение 50 дней.

"Заявления президента США весьма серьезны. Что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне", - сказал спикер Кремля журналистам. По словам Пескова, российский президент прокомментирует высказывания своего американского коллеги, "если и когда посчитает это необходимым".

МИД РФ пригрозил продолжением войны

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что требования Трампа выглядят "странно". "На сегодняшний день одна сторона физически отсутствует - это украинская сторона", - цитирует слова дипломата агентство ТАСС. По мнению Грушко, США призывают к переговорам Москву, но не Киев, из чего якобы следует, что "реальной заинтересованности со стороны Запада способствовать успешному завершению переговоров нет".

Другой замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал "фокусироваться на политико-дипломатической работе", однако пригрозил, что "если это не будет находить надлежащего отклика" и если Россия через дипломатию "не сможет достичь поставленных целей", то "СВО (так в России официально называют войну против Украины. - Ред.) будет продолжаться".

Трамп поставил Путину ультиматум

14 июля президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае он пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ на уровне 100%.

По словам Трампа, до сих пор в переговорах о прекращении войны в Украине, в том числе напрямую между ним и президентом РФ Владимиром Путиным, царят "постоянные разговоры". "А затем ракеты летят на Киев и убивают людей", - продолжил глава Белого дома, подчеркнув: "Это должно прекратиться". Он добавил, что "разочарован в Путине", поскольку надеялся заключить с ним сделку еще несколько месяцев назад.

На вопрос журналистов, планируют ли США и их союзники поставить Украине системы ПВО Patriot для защиты ее неба, Трамп ответил, что это произойдет "в течение пары дней".

После этого Россия ночью нанесла новые удары по Украине, в результате которых пострадали не менее семи человек.

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