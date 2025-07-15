«Вецаки. Закат. Орган»: на берегу моря пройдет бесплатный концерт органной музыки

История Вецаки как курорта уходит корнями в конец XIX века, когда благодаря усилиям Аугуста Домбровского здесь появился дачный поселок. В 1930-е годы Вецаки процветал как курорт: здесь устраивали концерты, выбирали Мисс Вецаки, катались верхом и охотились в окрестных лесах.

На этот раз в качестве сцены выступит балкон спасательной станции Вецаки, а зрительным залом — просторный морской берег. Художественным руководителем концерта выступает органистка Илона Биргеле. В этом году она пригласила к участию в программе выдающуюся певицу, меццо-сопрано Илонa Багеле, солистку Латвийской Национальной оперы. В программе — произведения Пьяццоллы, Альбинони, Бизе, Васкса, Паулса, а также, по традиции, музыка композитора Луции Гаруты, жившей и творившей в Вецаки.

Дневную часть программы откроет семейное мероприятие «Час безопасности», которое стартует в 12:00 у спасательной станции. Его организует муниципальная полиция, подготовив познавательную и интерактивную программу как для детей, так и для взрослых. Гости смогут познакомиться с полицейским снаряжением, осмотреть служебный транспорт, узнать о криминогенной ситуации в Риге и пообщаться с представителями правоохранительных органов.

Все события бесплатны и состоятся независимо от погодных условий. Фото- и видеосъемка приветствуются. Проект частично финансируется Рижской программой общественной интеграции.