Работать смогут только те, у кого есть медицинское образование: косметологам «закручивают гайки»

Главная задача изменений — установить единые и чёткие стандарты, регулирующие профессиональную квалификацию специалистов, безопасность используемой техники и информирование клиентов. Это важный шаг для защиты здоровья населения. Нововведения вступят в силу с 1 января 2026 года, предоставляя поставщикам услуг время для подготовки и перехода к новым требованиям.

Соблюдение санитарно-гигиенических норм при проведении косметологических процедур имеет ключевое значение, особенно в случаях, когда затрагиваются кожные покровы или слизистые оболочки, что увеличивает риск проникновения инфекций. Именно поэтому перед выполнением процедур повышенного риска необходимо учитывать общее состояние здоровья клиента — наличие хронических заболеваний, аллергий, принимаемых препаратов — и информировать его о возможных осложнениях. Также к процедурам повышенного риска будут отнесены те, в которых применяется медицинское оборудование, — и в этих случаях обязательным станет разъяснение рисков перед началом вмешательства. Исполнитель обязан быть готов оказать первую помощь при необходимости.

Поскольку такие процедуры могут повлиять на здоровье, клиент должен быть уверен в квалификации специалиста — он должен не только уметь обращаться с оборудованием, но и обладать медицинскими знаниями. Проведение сложных вмешательств без профильного образования или после краткосрочных курсов считается недопустимым.

В соответствии с новыми правилами, выполнять процедуры с использованием медицинской техники смогут только лица с медицинским образованием и подтверждённой профессиональной квалификацией. К примеру, такие инъекционные процедуры, как мезотерапия и биоревитализация, будут разрешены лишь сертифицированным косметологам и специалистам в области косметологии. Также установлено, что процедуры повышенного риска нельзя будет предоставлять в формате выездных (мобильных) услуг.

Кроме того, уточнён порядок прохождения неформального обучения по вопросам гигиены — обновлены формулировки и регламент выдачи соответствующих удостоверений, чтобы привести их в соответствие с действующим законодательством об образовании.