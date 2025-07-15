Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 16. Июля Завтра: Estere, Hermine
Доступность

Работать смогут только те, у кого есть медицинское образование: косметологам «закручивают гайки»

Редакция PRESS 15 июля, 2025 17:37

Важно 0 комментариев

Во вторник, 15 июля, правительство одобрило поправки к постановлению Кабинета министров, подготовленные Министерством здравоохранения, с целью усилить безопасность в сфере косметологических услуг и снизить риски, связанные с высокоопасными процедурами.

Главная задача изменений — установить единые и чёткие стандарты, регулирующие профессиональную квалификацию специалистов, безопасность используемой техники и информирование клиентов. Это важный шаг для защиты здоровья населения. Нововведения вступят в силу с 1 января 2026 года, предоставляя поставщикам услуг время для подготовки и перехода к новым требованиям.

Соблюдение санитарно-гигиенических норм при проведении косметологических процедур имеет ключевое значение, особенно в случаях, когда затрагиваются кожные покровы или слизистые оболочки, что увеличивает риск проникновения инфекций. Именно поэтому перед выполнением процедур повышенного риска необходимо учитывать общее состояние здоровья клиента — наличие хронических заболеваний, аллергий, принимаемых препаратов — и информировать его о возможных осложнениях. Также к процедурам повышенного риска будут отнесены те, в которых применяется медицинское оборудование, — и в этих случаях обязательным станет разъяснение рисков перед началом вмешательства. Исполнитель обязан быть готов оказать первую помощь при необходимости.

Поскольку такие процедуры могут повлиять на здоровье, клиент должен быть уверен в квалификации специалиста — он должен не только уметь обращаться с оборудованием, но и обладать медицинскими знаниями. Проведение сложных вмешательств без профильного образования или после краткосрочных курсов считается недопустимым.

В соответствии с новыми правилами, выполнять процедуры с использованием медицинской техники смогут только лица с медицинским образованием и подтверждённой профессиональной квалификацией. К примеру, такие инъекционные процедуры, как мезотерапия и биоревитализация, будут разрешены лишь сертифицированным косметологам и специалистам в области косметологии. Также установлено, что процедуры повышенного риска нельзя будет предоставлять в формате выездных (мобильных) услуг.

Кроме того, уточнён порядок прохождения неформального обучения по вопросам гигиены — обновлены формулировки и регламент выдачи соответствующих удостоверений, чтобы привести их в соответствие с действующим законодательством об образовании.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 34 реакций
Комментарии (0) 34 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:10 16.07.2025
Ютюбер прыгал по памятнику Свободы. Не всем это понравилось
Bitnews.lv 6 часов назад
Минздрав усиливает контроль за косметической отраслью
Bitnews.lv 9 часов назад
Латвия нашла деньги на выкуп доли «Telia» в «Tet» и LMT
Bitnews.lv 10 часов назад
IShowSpeed привлек несколько тысяч фанатов в Латвии
Bitnews.lv 11 часов назад
Мексика: мой любимый крокодил
Sfera.lv 12 часов назад
Латвия: штрафы — это наше всё
Sfera.lv 12 часов назад
Поражение победителя
Sfera.lv 13 часов назад
Премьер-министр Латвии: «патриотичный» жест
Sfera.lv 13 часов назад

Жуть в Даугавпилсе: злодей забрался через окно и забил трубой до смерти спящую жертву

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Южно-Латгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором мужчину обвиняют в умышленном убийстве, совершённом в Даугавпилсе с использованием металлической трубы.

Южно-Латгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором мужчину обвиняют в умышленном убийстве, совершённом в Даугавпилсе с использованием металлической трубы.

Читать
Загрузка

Латвия полностью выкупит доли компаний TET и LMT у шведов: инвестора Валайнис начнет искать уже завтра

Бизнес 20:49

Бизнес 0 комментариев

Латвийское государство полностью выкупит доли технологических компаний SIA "Tet" и SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) у шведского телекоммуникационного концерна "Telia", как постановило правительство во вторник.

Латвийское государство полностью выкупит доли технологических компаний SIA "Tet" и SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) у шведского телекоммуникационного концерна "Telia", как постановило правительство во вторник.

Читать

Бронетранспортеры из Латвии отправляются в Украину: Силиня с визитом в Киеве

Важно 20:43

Важно 0 комментариев

Во вторник, в День украинской государственности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня в ходе рабочего визита в Киев передала Вооруженным силам Украины 15 бронетранспортеров "Patria" латвийского производства, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра.

Во вторник, в День украинской государственности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня в ходе рабочего визита в Киев передала Вооруженным силам Украины 15 бронетранспортеров "Patria" латвийского производства, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра.

Читать

Латвийское радио 4 «Домская площадь» закрывают

Выбор редакции 20:39

Выбор редакции 0 комментариев

Единственную русскоязычную радиостанцию в Латвии, финансируемую из бюджета, ЛР4 "Домская площадь" закрывают. Об этом сообщила радиоведущая Ольга Князева на своей странице в Facebook.

Единственную русскоязычную радиостанцию в Латвии, финансируемую из бюджета, ЛР4 "Домская площадь" закрывают. Об этом сообщила радиоведущая Ольга Князева на своей странице в Facebook.

Читать

Латвийский юрист лишен государственной награды: вероятно, из-за позорного поступка во времена СССР

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Капитул орденов постановил лишить юриста Улдиса Крастиньша ранее присвоенного ему ордена Креста признания, следует из сообщения в официальном издании. Крастиньшу 13 октября 2010 года был вручён орден Креста признания IV степени, сообщает LSM.

Капитул орденов постановил лишить юриста Улдиса Крастиньша ранее присвоенного ему ордена Креста признания, следует из сообщения в официальном издании. Крастиньшу 13 октября 2010 года был вручён орден Креста признания IV степени, сообщает LSM.

Читать

«Последствия осознаю»: родителям придется объяснять, почему они не хотят делать прививку ребенку

Новости Латвии 20:23

Новости Латвии 0 комментариев

В будущем родители, которые отказываются от вакцинации своих детей, должны будут подтвердить, что им известно о возможных серьёзных последствиях для здоровья ребёнка, а также указать причину отказа. Это предусматривают изменения в Правилах вакцинации, утверждённые Кабинетом министров во вторник, 15 июля.

В будущем родители, которые отказываются от вакцинации своих детей, должны будут подтвердить, что им известно о возможных серьёзных последствиях для здоровья ребёнка, а также указать причину отказа. Это предусматривают изменения в Правилах вакцинации, утверждённые Кабинетом министров во вторник, 15 июля.

Читать

«У пенсионеров ненормально много денег!» Пусть лучше сами потратят эти тысячи, и не отдадут жуликам

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

Один мужчина, который довольно часто ярко высказывается о финансовой ситуации жителей Латвии, на этот раз на платформе TikTok, выступая от имени профиля “Biznesa skola”, прокомментировал доходы и сбережения латвийских пенсионеров.

Один мужчина, который довольно часто ярко высказывается о финансовой ситуации жителей Латвии, на этот раз на платформе TikTok, выступая от имени профиля “Biznesa skola”, прокомментировал доходы и сбережения латвийских пенсионеров.

Читать