Жуть в Даугавпилсе: злодей забрался через окно и забил трубой до смерти спящую жертву

Согласно материалам дела, инцидент произошёл в январе 2025 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и желая отомстить за ранее произошедшую ссору, направился к дому своей жертвы.

Проникнув внутрь через окно, он подошёл к дивану, на котором спал потерпевший, и нанёс ему как минимум 16 ударов по голове металлической трубой, которую принёс с собой. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Обвиняемый полностью признал вину, заявив, что действовал с намерением убить и не предпринимал попыток оказать помощь жертве.