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А никто этого и не предлагал! Специалисты требуют срочно пересмотреть энергетическую стратегию Латвии (1)

Редакция PRESS 15 июля, 2025 18:31

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LETA

"Снова проблемы в системе электроснабжения. На этот раз в Чехии. На несколько часов во многих регионах пропало электричество. В Праге остановилось метро. Можно представить, какое напряжение и убытки вызывают подобные ситуации. Почему это происходит и случается всё чаще?" Таким вопросом на pietiek.com задается теплоэнергетик Александр Лиелмежс.

"Одна из причин — слишком большая доля электроэнергии, производимой солнечными (СЭС) и ветровыми (ВЭС) электростанциями. Аналитики рекомендуют, чтобы доля СЭС и ВЭС составляла не более 13% от общей установленной мощности производства электроэнергии.

Если эта доля выше, требуются всё большие средства для создания достаточных балансирующих мощностей (с 1 июля этого года в счетах всех клиентов появятся конкретные суммы за балансировку), аккумулирующих устройств или межсистемных соединений с соседями, а также инвестиции в электросети, чтобы быстро реагировать на крайне нестабильное производство электроэнергии СЭС и ВЭС и согласовывать его с потреблением.

Необходимо удерживать частоту в диапазоне 49,8–50,2 Гц. Если это не удаётся, возникают сбои в системах электроснабжения, так как автоматически отключаются или подключаются генерирующие мощности.

Главный вопрос: какие мощности отключаются или подключаются? В Латвии таких проблем пока нет, но симптомы уже проявляются. На данный момент мощность СЭС составляет 740 МВт, ВЭС — 137 МВт, что составляет около 23% от общей установленной мощности. Мощность СЭС и ВЭС может колебаться от 0 до 877 МВт. Операторы электросетей уже сейчас с тревогой ждут солнечных дней. Почему?

В Латвии суточное потребление электроэнергии колеблется от ~500 МВт до ~900 МВт, в среднем около 750 МВт в середине дня. Это означает, что уже сейчас СЭС в середине дня могут покрывать потребление, и другие производители — ТЭЦ, ГЭС, ВЭС, когенерационные котельные — не нужны (~3000 МВт), если мы не можем продать электроэнергию соседям или хранить её в аккумулирующих устройствах.

Какова же планируемая перспектива производства электроэнергии? Заинтересованные могут ознакомиться с «Энергетической стратегией Латвии до 2050 года», утверждённой Кабинетом министров 3 июня этого года. Планируется построить ВЭС мощностью до 5500 МВт и СЭС до 2000 МВт. Другие генерирующие мощности строить не планируется. Межсистемные соединения с соседями также не будут развиваться. Профессионалы отрасли в открытом письме призвали руководство страны поручить Министерству климата и энергетики пересмотреть эту стратегию, так как они видят, что её реализация может привести к неблагоприятным последствиям для энергосистемы Латвии. Одно из них — возможные отключения энергосистемы из-за непредсказуемых колебаний производства электроэнергии ВЭС и СЭС (от 0 до 7500 МВт).

Но это ещё не всё. Согласно цифрам их этой стратегии, в Латвии планируется развивать мощности производства электроэнергии в размере ~10 500 МВт, включая ВЭС — 5500 МВт, СЭС — 2000 МВт (~70% от общей мощности). Мощность межсистемных соединений составляет ~2800 МВт, мощность аккумулирующих устройств не указана. Для потребления требуется мощность от ~2000 до ~4000 МВт.

Это означает, что возможны следующие ситуации.

Первая. В солнечный и ветреный летний день производство только от ВЭС и СЭС может достигать около 7500 МВт. Для потребления нужно лишь ~2000 МВт. Куда девать ~8500 МВт мощности? Кем будет те, кто не станет производить, и по каким критериям их отключат? Насколько это будет экономично?

Вторая. В очень холодную зимнюю ночь без ветра для потребления требуется ~4000 МВт мощности, включая ~2000 МВт для производства тепла (как указано в стратегии). «Базовая» мощность производства электроэнергии составляет лишь ~1500 МВт. На соседей надежды мало, у них похожая ситуация. Не хватает более 2000 МВт. Каковы могут быть последствия? Такой вопрос был задан участникам дискуссии «Перезапуск энергетики Латвии: когда мы перестанем импортировать электроэнергию?» на фестивале «Lampa» (ежегодный фестиваль дискуссий - прим. press.lv). Кажется, участники дискуссии не уловили сути вопроса. Потому что конкретного ответа не последовало.

Что ответили? Заинтересованные могут ознакомиться с записью дискуссии на сцене «Apgaismo» фестиваля «Lampa» от 21 июня в 14:00, с 41-й по 48-ю минуту. После дискуссии один из участников сказал, что редко какая стратегия реализуется полностью. Тогда зачем вводить в заблуждение потенциальных разработчиков электроэнергии и жителей?

В другой дискуссии на «Lampa» — «Нужна ли Латвии энергетическая независимость?» — был задан вопрос, почему не планируется развивать когенерацию как стабильный источник «базовой» электроэнергии?

Ответ удивил: никто этого не предлагал.

Получается, что стратегию заказали только разработчики ВЭС и СЭС. Странно. На разработку стратегии авторам заплатили ~130 000 евро. Разве они не должны были проанализировать различные варианты и предложить наиболее безопасный и оптимальный сценарий развития для Латвии? Котельные в климатических условиях Латвии должны работать ~5000 часов. В это время они могут производить стабильную электроэнергию в соотношении ¼ электроэнергии и ¾ тепла, создавая «базовую» мощность ~500 МВт. Почему это не предусмотрено?

Почему всё будущее производство электроэнергии основано на крайне нестабильных мощностях ВЭС и СЭС от 0 до 7500 МВт?

Профессионалы отрасли написали открытое письмо, чтобы общественность знала, какие риски могут возникнуть при реализации такой стратегии. Их мнение — стратегию нужно переработать! В стратегии наибольшее внимание следует уделить развитию «базовых» мощностей. Необходимо создать единую безопасную систему энергоснабжения стран Балтии, дополняя друг друга различными генерирующими мощностями и аккумулирующими устройствами, увеличивая мощности межсистемных соединений между Латвией, Эстонией и Литвой. Нужно способствовать производству, иначе — для чего нужны эти мощности?", - задается вопросом специалист.

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Комментарии (1) 1 реакций
Комментарии (1) 1 реакций
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