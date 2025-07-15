Пьяный военнослужащий на большой скорости влетел на машине в многоквартирный дом

В прошлую субботу жителей Алуксне удивило необычное зрелище - автомобиль Volvo врезался в фасад дома, "скосив" по дороге зелёные насаждения. ДТП произошло прямо у окна Евгении, и, по ее словам, водитель "летел" на очень большой скорости.

"Не знаю, 110 километров в час точно было", - рассказала жительница первого этажа Евгения.

Женщина чудом избежала смерти, поскольку в момент аварии сидела на скамейке во дворе своего дома - от места столкновения ее отделяло меньше метра.

«Мы все были в шоке! Я видела, как машина ехала. Парня спасли кусты, если бы не кусты, он бы погиб на месте», — говорит Айна, жительница дома.

Почему поездка водителя закончилась так неудачно – Евгения поняла сразу. «Он на ногах не стоял», – говорит женщина.

Сотрудники правоохранительных органов попросили мужчину подуть в алкотестере, и увиденная им цифра не предвещала ничего хорошего.

По словам представителя Государственной полиции Зане Васкане, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное дело. Также установлено, что мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в 2,7 промилле. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Медики доставили водителя в больницу, но травмы оказались несерьёзными.