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На русском — ну и что? Что организаторы праздника песни думают о песнях на языках меньшинств

Редакция PRESS 15 июля, 2025 16:59

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Депутат Рижской думы Лиана Ланга не оставляла своим попечением XIII Молодежный праздник песни и танцев. То выразит возмущение  спектаклем по произведению Николая Носова "Живая шляпа", сыгранным юными артистами театральной студии 88-й средней школы на сцене Верманского парка. "И это во время Праздника песни школьников, когда мы празднуем свою латышскость!" То услышит русскую речь в песнях.

Как же сами организаторы Праздника песни и танца отнеслись к подобным упрекам и нападкам радикально настроенных политиков? Press.lv обратился за разъяснением к Линде Эртмане - руководителю по связям с общественностью XIII Латвийского Праздника песни и танца школьной молодежи.

- В Верманском парке 8 июля было показано шестиминутное представление театра движения без предметов, которое является формой театра импровизаций. Беспредметное действие означает правдоподобное взаимодействие с воображаемыми объектами. Это означает, что в спектакле не было диалогов или текста на каком-либо языке, включая русский.

-А исполнялись ли песни на других языках, кроме латышского на празднике песни?

- Да, на празднике звучали песни и на других языках. В фольклорной программе “Bij’ manā pūriņā” (Было в моём сундучке) во Дворце культуры ВЭФ Иван Щербак исполнил украинскую народную песню “«Гей, у мене був коняка».

Славянский фольклорный коллектив "Солнышко" из Лиепайского центра детей и юношества, в котором активно участвуют украинцы, поляки, белорусы и русские, в фольклорной программе "Дындару, дандару" в Музее под открытым небом подготовил индивидуальную 7-минутную программу на украинском языке и также исполнил программу из общего репертуара.

В этой же фольклорной программе в Музее под открытым небом славянский фольклорный коллектив "Бирюльки" из Рижской Балтийской начальной школы также исполнил программу из общего репертуара и индивидуальную программу, характеризующую их наследие.

В программе фольклорных игр на площади Бривибас одна игра прозвучала на ливском языке, а в другой игре припев прозвучал на многих языках, например, эстонском, норвежском, немецком.

В рамках праздника в Верманском саду были такие концертные программы, например, концерт вокально-инструментальной музыки, где звучали как английский, так и немецкий языки, также было выступление гостевого коллектива из Азербайджана.

- Не поступали ли жалобы с требованием исключить такие песни из программы праздника. Как сами организаторы относятся к тому, чтобы дать возможность и другим национальным коллективам выступать на празднике песни?

- На основании Правил Кабинета министров от 29.08.2023 № 494 «Правила о типовой программе образования по интересам в области языка и культурно-исторического наследия национальных меньшинств и методических указаниях по её реализации», учащиеся осваивают навыки какого-либо языка национальных меньшинств, нематериальное культурное наследие и культурную самобытность, получают опыт, сохраняя и возрождая традиции национальных меньшинств. При этом они  участвуют в многообразии культурной среды Латвии. Таким образом, в рамках праздника могут быть выступления, связанные с использованием языка национальных меньшинств в демонстрации нематериального культурного наследия или культурной самобытности определенного народа.

- В прежние годы была программа нацменьшинств, в рамках которой звучали также украинские народные песни, белорусские, русские и так далее. Были ли в этом году такие концерты? Звучали ли песни на русском?

- На Латвийских школьных праздниках песни и танца никогда не создавалась отдельная программа культуры национальных меньшинств (в отличие от Всеобщих латышских праздников песни и танца), потому что дети национальных меньшинств, участвуя в больших программах праздника (хоры, танцевальные коллективы, оркестры), интегрируются, осваивают общий репертуар и успешно исполняют его вместе с латышскими детьми. Так как в школьных праздниках участвуют воспитанники культурно-образовательных программ с разнообразными интересами, программа праздника формируется таким образом, чтобы учащиеся таких областей образования по интересам, как современный танец, сценическая речь и театр (включая театральный спорт, импровизационный театр), вокальная и вокально-инструментальная музыка (включая поп-группы, джазовые группы и т.д.), экологическое образование, также могли участвовать в празднике.

 

 

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