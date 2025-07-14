Согласно предлагаемым поправкам, если физическое или юридическое лицо внесёт на свой банковский счёт наличные в размере от 750 евро, или снимет наличные, превышающие 1500 евро, то Финансовая разведывательная служба должна будет направить в Службу государственных доходов (СГД) так называемую "пороговую декларацию".

Как сообщила генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке в эфире передачи TV3 “900 секунд”,

«До сих пор СГД получала от банков лишь общий показатель оборота счёта, не зная деталей — сколько именно операций с наличными производилось. С новыми поправками СГД сможет получать более детализированную информацию о таких транзакциях».

При этом она подчеркнула:

«Мы не будем ходить к людям после каждой операции. Мы будем рассматривать ситуацию комплексно: если человек вносит наличные, а легальных доходов не видно, мы будем оценивать это в совокупности с другими факторами риска».

Также Шмите‑Роке отметила, что большинство жителей Латвии изменений в своей повседневной жизни не почувствуют, поскольку наличные суммы выше пороговых вносят примерно 28 тысяч человек, а снимают — около 3800 человек.

По её словам, эти поправки помогут снизить объём ненужных писем от СГД, поскольку фокус будет сделан на тех, кто вызывает обоснованные подозрения в уклонении от уплаты налогов.