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Сектор Газа переселяется во Францию? Суд вынес вердикт, который открывает настежь двери страны (1)

Редакция PRESS 15 июля, 2025 15:47

Мир 1 комментариев

Национальный суд по праву убежища Франции (Cour nationale du droit d’asile, CNDA) впервые предоставил статус беженца палестинской женщине из сектора Газа и её ребёнку. В решении суда указано, что основания для предоставления защиты связаны с тем, что заявители подвергаются риску в связи с их «палестинской национальностью».

Коллегия из девяти судей CNDA рассмотрела апелляцию на отказ, вынесенный ранее Управлением по делам беженцев и лиц без гражданства (OFPRA), и признала, что:

*гуманитарная ситуация в Газе характеризуется «массовыми жертвами среди гражданского населения, особенно женщин и детей», острой нехваткой продовольствия, разрушением инфраструктуры и принудительным перемещением;

*эти обстоятельства создают угрозу для «всех без исключения представителей палестинского населения»;

*каждый палестинец, возвращающийся в Газу, может «обоснованно опасаться репрессий» по признаку своей национальной принадлежности;

*несмотря на то, что палестинцы находятся под защитой Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA), нынешние условия позволяют применять к ним положения Женевской конвенции 1951 года — «в силу методов ведения боевых действий со стороны израильских вооружённых сил».

Кто считается «защищённым» палестинцем

В терминологии ООН выделяются две категории палестинцев:

Зарегистрированные беженцы (Registered Palestine refugees) — лица, находящиеся под защитой UNRWA, включая их потомков. По оценкам, таких в Газе около 1,8 миллиона из 2,1 миллиона жителей;

Незарегистрированные палестинцы (Non-registered Palestinians) — лица, не попадающие под мандат UNRWA. Это, например, внутренне перемещённые лица, палестинцы, получившие гражданство Израиля, или утратившие статус по другим причинам (включая смешанные браки).

Согласно международному праву, лица, находящиеся под защитой специализированных агентств ООН (в том числе UNRWA), не могут обращаться за статусом беженца в соответствии с Женевской конвенцией 1951 года. Однако французский суд сделал исключение, сославшись на изменившиеся обстоятельства и невозможность UNRWA обеспечить эффективную защиту.

Признание в качестве беженца открывает доступ к ряду социальных и правовых гарантий во Франции: это право на временное проживание, доступ к системе здравоохранения, образованию, социальной защите и рынку труда.

Двери нараспашку

Решение CNDA стало первым случаем, когда европейская страна официально признала, что принадлежность к палестинской национальности сама по себе может служить основанием для получения статуса беженца. Это означает, что теперь любое лицо, идентифицирующее себя как палестинец, может претендовать на убежище во Франции, исходя из угроз, связанных именно с национальной принадлежностью.

Для Франции судебное решение может привести к увеличению числа заявлений от палестинцев, ранее получавших лишь временную или субсидиарную защиту. Теперь они могут претендовать на полноценный статус беженца.

Израилем решение может быть воспринято как дипломатически чувствительное, поскольку формулировки в постановлении фактически указывают на наличие системного насилия против палестинцев. Это способно осложнить отношения между Францией и Израилем. В то же время, в Тель-Авиве могут воспринять решение сдержанно, наблюдая, как Франция справится с возможным увеличением числа палестинских мигрантов.

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Комментарии (1) 20 реакций
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