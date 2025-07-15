Израиль нанес удары по войскам Сирии для защиты друзов

ВВС Израиля в понедельник и вторник, 14 и 15 июля, нанесли в Сирии удары по боевой технике правительственных войск и путям их снабжения. Это произошло после того, как армия Сирии вошла в город Сувейда - столицу одноименной провинции, расположенной на юге страны, где компактно проживают представители друзского этнорелигиозного меньшинства.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны заявили, что операция ЦАХАЛ направлена, во-первых, на предотвращение насилия со стороны правительственных войск в отношении друзов, а во-вторых - на обеспечение демилитаризации районов Сирии, расположенных рядом с израильской границей. Концентрацию в них сирийских сил Нетаньяху и Кац назвали угрозой безопасности еврейского государства.

Сирийское государственное информагентство SANA подтвердило факт израильских ударов, но не сообщило подробностей. По данным базирующегося в Великобритании Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), подбит как минимум один танк сирийской правительственной армии. Сообщается также, что один военнослужащий сирийских войск МВД был ранен шрапнелью и госпитализирован.