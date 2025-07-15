Два из трех эскалаторов в Латвии могут быть небезопасны: Центр защиты прав потребителей

В 2024 году PTAC провёл надзорные проверки, и во всех проверенных устройствах были выявлены несоответствия, причём 62% не соответствовали основным требованиям безопасности. Анализируя аварии и инциденты с участием эскалаторов или конвейеров, специалисты пришли к выводу, что причины происшествий часто связаны как с техническими проблемами, так и с неправильными действиями пользователей.

Чтобы использование этих устройств было безопасным, PTAC рекомендует соблюдать следующие правила:

Перед использованием:

Проверьте обувь. Не надевайте обувь из слишком мягких материалов (например, кеды с толстыми резиновыми подошвами или резиновые шлёпки), не заходите босиком или в пляжной обуви. Такая обувь может застрять по бокам или попасть под кромку у выходной платформы.

Не используйте эскалатор с детской коляской или животными. С покупательскими тележками можно передвигаться только в случае, если они предназначены для этого – колёса тележки должны иметь специальные рифления и тормоза для безопасного удержания.

Обратите внимание на предупреждающие знаки и заранее найдите кнопку STOP, чтобы в случае необходимости остановить устройство.

Во время движения:

Всегда держитесь за поручни, детей держите за руку, животных – на руках.

Держите ноги подальше от краёв и не используйте боковые щётки (дефлекторы) для чистки обуви.

Не садитесь и не облокачивайтесь на боковые поручни, смотрите вперёд по направлению движения.

Помните:

Эскалаторы, предназначенные для перевозки людей, являются потенциально опасными устройствами, и неправильное их использование может привести к травмам. PTAC призывает взрослых быть особенно внимательными и следить за детьми. Правильное поведение поможет избежать несчастных случаев.