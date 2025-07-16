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Осталась на второй год — семья лишилась пособия: почему система не видит ребенка?

© Lsm.lv 16 июля, 2025 10:54

Новости Латвии 0 комментариев

После того как дочь Елены не была переведена в 11-й класс из-за пропусков по болезни, семья лишилась пособия на ребёнка — 25 евро в месяц. Формально девочка выбыла из системы образования, и автоматизированная система Государственного агентства социального страхования (ГАСС) остановила выплаты.

«Мой ребёнок болел и не сдал проверочные работы. Его отчислили в конце 10-го класса, и, как только стало ясно, что он пойдёт в тот же класс повторно, я сразу зарегистрировала его через Latvija.lv и отнесла заявление в школу. Но в июле пособие уже не пришло», — рассказала Елена Авдеева.

В ГАСС пояснили: после 16 лет выплаты производятся только на основании данных от Министерства образования. А такие данные обновляются только осенью, с началом учебного года. До этого времени пособие не начисляется, даже если ребёнок уже зачислен.

«Мы действуем по принципу: нет данных — нет пособия», — подтвердила представитель агентства Солвита Сукуре. Задним числом выплаты тоже не производятся. Исключение делается только в случаях, если родитель сам подаст заявление с подтверждением учебы.

По словам представителя Минобразования Ивара Яковелса, «при отчислении статус учащегося аннулируется и восстанавливается только с начала новой учебной программы — обычно с 1 сентября».

Семьи не получают никаких уведомлений о приостановке выплат, и многие могут просто не понять, почему исчезло пособие. Елену пригласили подать заявление вручную. Но остаётся вопрос: сколько родителей теряют деньги, не зная, что нужно действовать самим?

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